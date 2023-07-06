Garanti BBVA Kurban Bayramı kredi kartı harcama verilerini açıkladı

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin verilerine göre, Kurban Bayramı’nda geçen yıla oranla harcamaların en fazla arttığı sektör mobilya ve dekorasyon oldu.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Kurban Bayramı kapsamında, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS’larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının Bayram haftasını kapsayan araştırma; yıldan yıla alışverişlerin en fazla hangi sektörlerde arttığına, tüketici ve şehir bazında değişimlere dair veriler sunuyor.

Kurban Bayramı’nda geçen yıla oranla harcamaların en fazla arttığı sektör mobilya ve dekorasyon oldu

6-12 Temmuz 2022 ile 25 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihlerinin kıyaslandığı araştırmaya göre, mobilya ve dekorasyon sektörü geçen yıla oranla harcamalarda yüzde 186’lık büyümeyle ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 160’lık artışla kuyumcular takip ederken, üçüncü sırada yüzde 153 artışla elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar olarak gruplandıran sektör yer aldı.

Peşin ödemeler yüzde 76 arttı

Kurban Bayramı haftasında ödemelerin yüzde 67’si peşin, yüzde 33’ü taksitli şekilde gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, bayram kapsamında gerçekleştirilen peşin ödemeler bir önceki yıla oranla yüzde 76 arttı. Taksitli alışveriş verilerine bakıldığında ise yüzde 141’lik bir artış gerçekleştiği gözlemlendi. Taksitli alışverişlerde en çok artış yine mobilya ve dekorasyon sektöründe yüzde 236 oran ile gerçekleşti.

Temassız ödeme öncelikli tercih haline geldi, her iki kartlı ödemeden biri temassız işlem olarak yapıldı

Günden güne hızla yaygınlaşan kartla temassız ödeme tercihlerindeki artış Kurban Bayramı döneminde de net şekilde gözlemlendi. Temassız ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 115’lik bir büyüme gerçekleşirken, toplam kartlı harcamaların yüzde 26’sı, toplam kartlı işlemlerin yüzde 55’i, yani yaklaşık her iki işlemden biri, temassız işlem olarak yapıldı.

İnternetten alışveriş artıyor

Son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaret sektöründeki harcamalara bakıldığında, bu yıl Kurban Bayramı’nda 2022 yılına oranla yüzde 126’lık bir artış gözlemlendi. E-ticaretin toplam harcamalar içindeki payı Türkiye genelinde yüzde 31 düzeyine ulaşırken, şehirler bazında en yüksek oran yüzde 47 ile İstanbul’da gerçekleşti. Diğer taraftan kadınlar e-ticaret harcamalarını yüzde 136, erkekler yüzde 122 arttırdı.