Garanti BBVA Mobil'e 'Prim İadeli Hayat Sigortası' özelliği eklendi

Garanti BBVA, ‘Radikal Müşteri Perspektifi’ anlayışıyla ürün ve hizmetlerini uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyor. ’Prim İadeli Hayat Sigortası’ başvuru ve poliçe süreçleri artık baştan sona mobil uygulama üzerinden tamamlanabiliyor.

Garanti BBVA Emeklilik, hayatın beklenmedik risklerine karşı sevdiklerini güvence altına almak isteyenler için sunduğu Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü artık Garanti BBVA Mobil üzerinden ulaşılabilir hale getirdi. Mobil uygulama kullanıcıları, bu yeni özellikle birlikte hayat sigortası süreçlerini uçtan uca dijital olarak tamamlayabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ’’Prim İadeli Hayat Sigortası’ ile seçilen pakete göre aylık minimum 50 dolardan başlayan ödemelerle birikim yapmak mümkün. Bu ürün poliçe süresi boyunca vefat teminatı ile finansal güvence sağlarken; sigorta süresi sonunda ise ödenen primleri yaşam teminatı ile Amerikan dolarına endeksli olarak iade etme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ortalama yüzde 27’ye varan vergi avantajı sunan ürün bugünü güvence altına alırken, geleceğe yatırım imkânı sağlıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, şunları söyledi: "Prim İadeli Hayat Sigortası ürünümüzü Garanti BBVA Mobil üzerinden sunarak müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu güvenceye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz, ‘Radikal Müşteri Perspektifi’ yaklaşımımız doğrultusunda, uçtan uca dijitalleşme ile sunduğumuz hizmetlerde müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak. Müşterilerimiz artık Prim İadeli Hayat Sigortası işlemlerini avantajlı koşullarla, dakikalar içerisinde dijital olarak tamamlayabilecekler. Dijitalleşmenin sunduğu avantajları sigortacılık deneyimine entegre etmeye ve daha fazla insanı finansal güvenceyle buluşturmaya devam edeceğiz."