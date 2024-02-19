Garanti BBVA, öğrencileri şubelerinde ağırladı

Garanti BBVA, 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’na katılan öğrencileri şubelerinde ağırladı.

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile 2016’dan bu yana gerçekleştirdiği “5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı” kapsamında öğrenciler, yerinde gözlem yapmak amacıyla çeşitli illerdeki 21 Garanti BBVA şubesini ziyaret etti. Öğrenciler ziyaretleri sırasında QMatik’ten sıra alma, müşteri danışmanlarıyla birebir görüşme yapma, kasa ve ATM gibi banka bölümlerini ziyaret etme gibi işlemlerin aşamalarını gerçek bir banka ortamında gözlemleme ve uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu.

Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Karabük, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Siirt ve Tekirdağ’da şube ziyaretleri yapan 497 öğrenci ve 21 öğretmen, Garanti BBVA’nın şube müdürleri tarafından ağırlandı. Daha önce banka ziyareti yapmayan öğrenciler sıra alma, kimlikle işlem yapma, bankada çalışma gibi süreçleri deneyimlerken, “Nasıl tasarruf yapılır?” konularını uzmanlarından öğrendi.

Öğrencilerin şube ziyaretleriyle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Günümüzün hızla değişen ve karmaşıklaşan dünyasında yeni beceri setleri her zamankinden daha önemli hale geldi. Tüm dünyada eğitim sistemleri, öğrencilere bu yeni becerileri erken yaşta kazandırmanın yollarını arıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) raporlarına göre artık bilgiyi sadece öğrenmek yetmiyor, öğrenilen bilgiyi kullanarak üretici ve yenilikçi çözümler üretebilmek gerekiyor. Özellikle girişimcilik ve problem çözme becerileri öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını, ilgi ve meraklarını artırarak akademik başarılarını, özgüvenlerini ve öz-yeterliliklerini yükseltiyor.

Biz de ÖRAV ile birlikte 2016’dan bu yana yürüttüğümüz “5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı” kapsamında gerçekleşen şube ziyaretiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal ve finansal liderlik konusunda bilgi ve becerilerini pekiştirdiğimiz ve onlarda “finansal okur-yazar olma” bilincinin gelişmesine katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Banka olarak toplumsal yatırım programlarımız içerisinde nitelikli eğitimi erişilebilir kılmayı stratejik açıdan önceliklendirmeye ve kapsayıcı büyümeyi destekleyen programlar geliştirmeye, kurucusu ve daimi destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz ÖRAV ile değerli çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.