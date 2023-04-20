Garanti Mobilya Kurulum A.Ş. çalışanları, iftar programında buluştu.

Çantalı İş adamı Serdar Doğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu, Çanta mahallesinde faaliyet gösteren Beko, İdaş, Vize Mobilya ve Garanti Mobilya kurulum A.Ş. yönetici ve çalışanları iftar programında bir araya geldi.

İftar programının ev sahibi Serdar Doğan “Biz büyük bir aileyiz. Bizim ortak amacımız gayemiz Çanta mahallemiz başta olmak üzere Silivri ve tüm Trakya’ya hizmet etmek, insanlara faydalı olmak” dedi.