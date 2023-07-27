Balıkesir’in Edremit ilçesinde gasp edilen motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Motosikleti gasp eden 2 kişinin aramasının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Turgut Reis Caddesi üzerindeki otoparkta meydana gelen motosiklet gaspıyla ilgili çalışma yapan Akçay Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz çalışma sonucu şüphelilerin M.Ö. (23) ve M.A.İ. (18) olduğunu tespit etti. Devriye Ekipler Büro Amirliği ile koordineli olarak yapılan çalışmada suça konu olan 10 AFT 527 plaka sayılı motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.