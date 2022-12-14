Gastro Akademi Semineri gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen Gastro Akademi Semineri Troia Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Eyüp Kemal Sevinç, İsmet Saz, Emre Şen, Metin Saruhanlı ve Yücel Bükücü’nün konuşmacı olduğu seminere, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale’nin Turizm, Kültür ve Sanat şehri olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İnsanlığın olmazsa olmaz temel ihtiyacı gıdadır. Ama günümüz dünyasında yemeğe bakış açısı çok değişti. Yemek yemek artık sadece karın doyurmak olarak algılanmamaktadır. Yemek artık kültürü, sanat, felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanlarından beslenen ve bu alanları yansıtan bir disiplin haline geldi. Gastronomi camiası olarak bunu en iyi bilenler sizlersiniz ve sevgili öğrenciler bu bağlamda kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz çok önemli. Tüm dünyada olduğu gibi artık insanlar kültürel, yerel özellikleri dikkate alarak hem geziyor hem de tadıyor. Yemeğinize kültürünüzü, sanatınızı, tarihinizi yansıttığınızda yemeğiniz bir değer kazanıyor. Bunu dikkat alarak kendinizi geliştirin. Sizlerin gelişimine büyük katkı sunacak bir etkinlik. Alanında dünyaca ünlü şeflerden deneyimleri ve kariyer yolculuklarını dinleyeceksiniz. Her birini üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferah Özkök’ün moderatörlüğünde Eyüp Kemal Sevinç, İsmet Saz, Emre Şen, Metin Saruhanlı ve Yücel Bükücü’nün konuşmacı olduğu seminere geçildi. Sürdürülebilir Gastronomi, Gastronomide Kariyer ve Modern Türk Gastronomisi başlıklarının konuşulduğu seminer, öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından konuklara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten’in hediyelerini takdim etmesi ile son buldu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mutfağında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) yemekhanesinde şeflere ikram edildi.