GastroAkademi Eğitim Mutfağı uluslararası platformda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen Gastro Akademi Eğitim Mutfağı, başarılı eğitimlerini uluslararası arenaya taşıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GastroAkademi, kısa sürede bölgede öne çıkan bir eğitim merkezi haline geldi. Akademi bünyesinde yapılan faaliyet ve eğitimler komşu ülkelerin de dikkatini çekti. Bulgaristan’ın Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından gelen benzer bir uygulama talebiyle ilk defa yurt dışı istihdam garantili bir kurs konusunda uluslararası iş birliğine imza atıldı. İmza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ve Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Todor Demirkov katıldı.

İmzalanan protokolle eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Bulgaristan’ın Burgaz bölgesindeki işletmelerde istihdam edilmesi amaçlanıyor.