Gastronomi eğitiminde kalite tescillendi: 6 yıllık tam akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) turizm eğitim programlarının akreditasyonu konusunda yetkilendirdiği tek ulusal akreditasyon kurulu olan TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) tarafından Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 6 yıl süreyle tam akredite edildi.

Doğuş Üniversitesi’nin elde ettiği akreditasyon başarısı hakkında bilgi veren Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Arduzlar Kağan, "Kolektif bir çalışmanın başarısı olan akreditasyonumuzun temelini ilk olarak etkili bir kalite sistemi oluşturarak ve bu sistemi mevcut tüm süreçlerimize uyarlayarak attık. Bu doğrultuda bölümümüzün Kalite, Akreditasyon ve İyileştirme çalışmaları kapsamında planladığımız çok değişkenli bir sürekli iyileştirme sistemini kurmuş olduk. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Kaizen modeli örnek alınarak oluşturulan bu sistem; iç ve dış paydaş toplantıları, öğrenci memnuniyet anketleri, mutfak alanlarının denetimi gibi birçok kalite ve sürekli iyileştirme çalışmasının sistematize edildiği ve belgelendiği bir işleyiş sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası zincir otel işletmeleriyle protokol

Özellikle akademi-sektör iş birliğinin arttırılması amacıyla sektörün önde gelen altı uluslararası zincir otel işletmesi ile protokoller imzaladıklarını belirten Kağan, "Protokollerle öğrencilerimizin staj ve kariyer imkanlarını destekleyici olanaklar sunmuş olduk. Aynı zamanda yurtdışında staj yapmak ya da öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için Erasmus anlaşma sayılarımızı artırmaya yönelik ve öğrencilerimizi teşvik etmeye yönelik birçok çalışma gerçekleştirdik" dedi.

En önemli faaliyetlerden biri: Müfredat güncellemesi

Akreditasyon çalışmalarının en önemli faaliyetlerden birinin müfredat güncelleme çalışmaları olduğunu belirten Kağan, "Bu bağlamda öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim-öğretim alması adına Gastronomi, Gıda ve Turizm disiplinlerini temel alan, multidisipliner ve yeterli yabancı dil ile desteklenen Gastronomi ve Mutfak Sanatları müfredatını uygulamaya koyduk. Öğrencilerimizin diledikleri şekilde alan içi ve alan dışı seçmeli dersler alarak farklı disiplinlerden de beslenmelerine olanak sunduk" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Arduzlar Kağan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aktif öğrencilerimiz ve mezun öğrencilerimizin de özellikle akreditasyon çalışmalarımızın tüm aşamalarında bizlere çok kıymetli destekleri oldu ve bu konuyu önemseyerek bölümü çok fazla sahiplendiler. Halihazırda mevcut süreçlerimizde sık sık mezun öğrencilerimizle bir araya gelen bir bölümdük. Özellikle mezun öğrencilerimiz çok iyi yerlerde çok iyi pozisyonlarda çalışarak bölümümüzü ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmektedirler. Mezun öğrencilerimiz ile iletişimimizi akreditasyon sürecinde iki katına çıkardık. Aktif öğrencilerimiz ve öğrenci kulübümüz bilimsel, kültürel, sosyal birçok etkinliğe imza attılar. Söyleşiler, workshoplar, teknik geziler bu sürecin önemli bir parçasıydı. Tüm bu etkinliklerimiz hızla devam etmektedir. Bölüm olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar elbette çok kıymetli. Tüm akademik kadromuz ile büyük bir özveri ve sahiplenici bir tavır göstererek bu başarıyı en iyi şekilde elde etmiş olduk. Bu süreç içerisinde Üniversite yönetiminin akreditasyon ve kalite çalışmalarına her zaman olumlu, destekleyici ve teşvik edici bakış açısı, Üniversitemizin idari birimlerinin bölüme olan değerli desteğine de ayrı bir parantez açmak gerekli. Bu vesileyle tekrardan Doğuş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ailesi’ne, Üniversite Yönetimimize, Üniversite İdari Birimlerine, tüm iç ve dış paydaşlarımıza ve elbette aktif / mezun öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."