Gastronomi festivaline 3 günde 500 bin ziyaretçi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali, damaklarda unutulmaz tatlar, hafızalarda keyifli anlar bıraktı. Geçtiğimiz yıl 3 günde 400 bin ziyaretçiye ulaşan festival, bu yıl kendi rekorunu kırıp, 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün süren ‘Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temalı Gastronomi Festivali’nde vitrine çıktı. Renkli kortej yürüyüşü ile başlayan festival çerçevesinde dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park, festival süresince Bursalıların akınına uğradı. Bursa’nın marka lezzetlerinin yanında farklı yörelere ait geleneksel tatlar da Bursalılarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından sürekli desteklenen Bursa’nın üretici kadın kooperatif ve dernekleri de festivalde el emeklerini sergileme imkanı buldu.

Ünlü şefler gastro sahnede

Ağırlıklı olarak ‘yeşil gastronomi’nin ele alındığı akademik oturumlarla gastronominin tüm yönleriyle ele alındığı festivalde; gastro showlar, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, konserler de büyük ilgi gördü. Şef Doğa Çitçi, Şef Esat Özata, Şef Umut Karakuş, Şef Sahrap Soysal, Şef Müge Ergül, Şef Türev Uludağ, Şef Emre İdrisoğlu ve Şef Somer Sivrioğlu hem sahne şovları hem de söyleşileriyle Bursalıların gönlünde taht kurdu. Festivalin ikinci günü yapılan Mustafa Ceceli konserinde ise coşku adeta doruğa çıktı. Konser alanını hınca hınç dolduran Bursalılar, dev bir koro halinde ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Bu arada festival çerçevesinde yapılan en uzun börek yeme yarışması, baklava yeme yarışması ve en fazla tahanlı pide yeme yarışmaları da hem çekişmeli hem de renkli görüntülere sahne oldu. En hızlı yiyenlerin kazandığı yarışmalar, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. ‘Annemle yemeğe sevgi kattık’ yarışmasında ise küçük şefler mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Protokol mutfakta

Festival sadece ünlü şefleri, çocukları ve gastronomi öğrencilerini değil Bursa protokolünü de mutfakla buluşturdu. Festivalin ilk günü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘kuzu kapama’, Vali Demirtaş ‘kirde kebabı’, Milletvekili Mustafa Varank ‘kestaneli pilav’, Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç ‘maydonoz köftesi’, Milletvekili Ahmet Kılıç ‘üzüm dede çorbası’ yaptı. Protokol yaptığı yemeklerle, vatandaşlardan da tam not aldı. Başkan Aktaş, festivalin ikinci gününde Şef Türev Uludağ’ın ‘Bir Yemek Olsam’ programı için önlük giyip, mutfaktaki maharetlerini sergiledi.

Bursa çok güzel, sen de gelsene

Bursa Gastronomi Festivali’ni değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih boyunca farklı kültürlerin harmanlandığı şehir olan Bursa’nın aynı zamanda önemli bir gastronomi kenti olduğunu sürekli vurguladıklarını söyledi. Bu zengin mutfak kültürünü ortaya çıkarıp, turizme kazandırmak için ilkini geçtiğimiz yıl düzenledikleri Gastronomi Festivali’nin ikincisini yoğun bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bu yıl ikincisinde geçen yıla göre daha fazla misafiri ağırlama imkanına sahip olduk. Gerek şehir dışından, gerek yurt dışından katılan misafirlerimizin oluşturduğu bu kalabalıkların şehrimizin cadde ve sokaklarına, gastronomi sektörüne çok ciddi yansıdığına şahit olmaktan dolayı son derece mutluyum. ‘Bursa çok güzel, sen de gelsene dedik’ ve çağrımıza da bütün ülke insanı, hatta yurt dışından bile dostlarımız cevap verdiler. Ve yine Bursa dolu dolu günleri yaşadı. Şimdiden daha üçüncüsünün heyecanıyla alakalı hem katılımcılarımız hem de beraberinde buradan istifade eden insanlar çok meraklılar biliyorum. Ama unutmayın ki Bursa 3 gün değil 365 gün gastronomi şehridir. Bursa’nın her lokantasında, restoranımızda rahatlıkla bu lezzetleri tatmanız mümkün. Ben katılımlarıyla festivalimize değer katan vatandaşlarımıza, akademisyenlerimize, firmalarımıza, şeflerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.