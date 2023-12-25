Gastronomi öğrencilerinden gümüş madalya

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, “Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması” kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde 20’ncisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri", 30 ülkeden 78 farklı kategoride bin 500 yarışmacı ve 70 özel jürinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2’nci sınıf öğrencilerinden Muhammed Yakuphan Obut, Sima Demirci ve Ahmet Güler "Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması" kategorisinde gümül madalya almaya hak kazandı. Öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serkan Şengül, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli çerçevesinde sektörle birlikte öğrencileri iş hayatına hazırladıklarını belirterek, uygulama mutfağında gerçekleştirdikleri gastronomi eğitimlerinin bu başarılarda önemli bir payı olduğunu ifade etti. SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ise, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, başarılarından dolayı akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.