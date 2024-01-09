Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne 'tam akreditasyon'

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) turizm eğitim programlarının akreditasyonu konusunda yetkilendirdiği tek ulusal akreditasyon kurulu olan TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) tarafından Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3 yıl süreyle tam akredite edildi.

TURAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1’inci ve 2’nci öğretimi 3 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı.

“Müfredatın güncellenmesine önem veriyoruz”

Akreditasyon başarısı hakkında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Hamdi Ünal, “Sistematik olarak iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini alarak müfredatın güncellenmesi ve öğrencilerden gelen taleplerin yerine getirilmesi yönünde iyileştirme çalışmalarıyla PUKO döngüsünün oluşturulmasına önem veriyoruz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Memnuniyet Anketi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Mezun Memnuniyet Anketi yapılarak sonuçların tutanak altına alınarak değerlendirilmesini ve düzeltme/geliştirmelerin yapılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erasmus öğrenim hareketliliği için anlaşma sayılarını artırdıklarını ve öğrencileri bu yönde teşvik ettiklerini belirten Prof. Ünal, “Mezunlarımızla her yıl mezun buluşmaları düzenleyerek onların kariyerleri ve deneyimleri konusunda bilgi alıyoruz. Ders çerçevesinde ve Gastronomi ve Mutfak Sanatlar kulübünün düzenlediği etkinliklerde alanında uzman şefleri okulumuzda workshop gerçekleştirmesi için davet ederek öğrencilerimizin bu şeflerden ders almasını ve birebir iletişim kurmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.