 Gayrimenkul davalarında avukat desteği neden önemlidir?

Gayrimenkul davalarında tarafların yapabileceği en ufak usul hatası davanın usulden reddine karar verilmesine ve kaybedilmesine neden olabilmektedir. Bunun sonucunda yargılama giderleri ve vekalet ücreti gibi gider kalemleri davayı kaybeden tarafa yüklenmektedir. Taşınmaz davalarının önemi nedeniyle uzman bir avukat vasıtasıyla sürecin takip edilecek olması tarafların yapabileceği hataları kuvvetle muhtemel ortadan kaldıracaktır. Bu yazımızda gayrimenkul davalarında avukat desteğinin önemi ifade edilecek ve yanıtı merak edilen sorular cevaplanacaktır.

1. GAYRİMENKUL DAVALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Uygulamada; sebepleri ve mahiyetleri bakımından birbirlerinden farklılık gösteren taşınmaz davaları vardır. Genel olarak bu davalar;

- İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

- Ecrimisil Davası (Haksız İşgal Tazminatı)

- Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası

- Tapu İptal ve Tescil Davası

- Şufa Davası (Önalım Hakkı Davası)

- Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

- Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası

- Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Uygulamada en sık karşılaşılan davalardan olan, Ecrimisil Davası ve Ortaklığın Giderilmesi davalarına değinmekte fayda vardır.



ECRİMİSİL DAVASI (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI

Uygulamada “Haksız İşgal Tazminatı” olarak da bilinen alacak hakkı talebiyle açılan davalara ecrimisil davası denir. Çoğunlukla taşınmazlarla ilgili olan bu dava, taşınır veya taşınmaz bir malın gerçek maliki tarafından bu taşınır veya taşınmaz maldan kötüniyetli zilyet olarak faydalanan kişiye karşı açılır.

Ecrimisil tazminatı talep edebilmek için öncelikle taşınır veya taşınmaz malın zilyetliğini bulunduran ancak mal üzerinde hak sahibi olmayan kişinin haksız işgal gerçekleştiriyor olması gerekir. Gerçekleştirilen kötüniyetli haksız işgal sebebiyle bir zarar meydana gelmelidir, yani asıl hak sahibi kişi haksız işgal sebebiyle ya bir kazançtan mahrum kalacak ya da haksız işgal sebebiyle masraf yapmak durumda kalacaktır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Mirasın taksim edilmesi, paylaşılması hususunda anlaşılamaması durumunda hakkına ulaşmak isteyen mirasçı ortaklığın giderilmesi(izale-i şuyu) davası açarak miras konusu malın mahkeme aracılığıyla paylaşılmasını sağlamaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası örneğin; murisin terekesinde bulunan bir taşınmaz mala 10 kişi hissedar ise bu hissedarlardan bir tanesinin taşınmazın aynen taksimini yani fiili olarak bölünmesini; bu mümkün değilse taşınmazın nakdi olarak taksimini talep ettiği bir davadır.

2. PROFESYONEL DESTEK ALMANIN ÖNEMİ

Taşınmazınızla ilgili bir uyuşmazlık vuku bulduğu zaman, Gayrimenkul Hukuku alanında uzman bir avukat profesyonel yaklaşımı ile sorunlarınızla ilgili detaylı ve aydınlatıcı bilgililer sunup tereddütlerinizi en aza indirmeyi hedefler. Her türlü uyuşmazlıkta tüm safhalarda hukuki danışmanlık hizmeti verip önleyici tedbirler almanızı sağlayarak hem zaman hem de para tasarrufu yapmanıza vesile olurlar.

Gerek dava öncesi gerekse de dava aşamasında olan uyuşmazlıklarınız için düzenli ve titiz olarak dosya takibi, verilen kararların icrası, kanun yoluna başvuru gibi usuli işlemlerde görev alarak süreci titiz, şeffaf ve hukuka uygun yürüten Ankara avukat hizmeti ile haklarınıza kavuşabilirsiniz.

3. GAYRİMENKUL DAVALARINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

Bu soruya verilecek cevap davanın mahiyetine göre değişmektedir. Örneğin; tapu iptal ve tescil davalarında genel görevli mahkeme asliye hukuk, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Bu nedenle HMK’de yer alan genel görev kuralı gereğince her taşınmaz davasında asliye hukuk mahkemesi görevlidir denilemez.



Bu değişken görevli ve yetkili mahkeme durumundan mütevellit hak kaybı yaşamamak istiyorsanız, Ankara avukat hizmeti ile taşınmazına ilişkin davanızı hukuka uygun bir şekilde açabilirsiniz.

4. GAYRİMENKUL DAVALARI YAKLAŞIK NE KADAR SÜRER?

Bu soruya net bir süre verilmesi mümkün olmamakla birlikte uygulamada mahkemelerce öngörülmüş hedef süreler şu şekildedir:

- Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası 365 gün

- Taşınmaz Tahliye Davası 300 gün

- Tapu İptal ve Tescil Davası 730 gün

- Ecrimisil Davaları 330 gün