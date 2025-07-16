Gayrimenkul değerlemede yerli yapay zeka hamlesi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli gayrimenkul değerleme sistemi Sades, yapay zeka tabanlı altyapısıyla sektöre yeni bir soluk getiriyor. Sayısal Akıllı Değerleme Sistemi, hem bugünkü değerleri yüksek doğrulukla hesaplıyor hem de gelecekteki potansiyel değişimleri öngörebiliyor.

Sistemin ’Sades Değer’ adlı modülü, güncel değer analizinin yanı sıra bölgesel değer artış ya da azalışlarını tahmin ederek yatırımcılara rehberlik ediyor. Hızlı analiz, şeffaflık ve veri odaklı karar desteği sunan sistem, gayrimenkul sektöründe önemli bir dijital dönüşüm başlatıyor.

Sades’in bir diğer modülü ’vira’ ise, belge analizinde yapay zeka destekli çözüm sunuyor. Yerli mühendislerce geliştirilen bu modül, raporları doğal dil işleme ile okuyup değerlendirebiliyor. Vira, değerleme sürecini klasik yöntemlerin ötesine taşıyarak akıllı içerik analizini devreye sokuyor.

Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Sades sistemi, sadece teknolojik değil çevresel katkılar da sağlıyor. Kağıt ve arşiv ihtiyacını azaltarak doğal kaynak tüketimini düşürüyor; dijital ortamda çalışan altyapısıyla karbon ayak izinin küçülmesine katkı veriyor.

Kamu politikalarından bireysel alım-satım kararlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan SADES, gayrimenkul değerleme süreçlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi bir dönemi başlatıyor.