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Gayrimenkul kredili mi peşin mi alınmalı

Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yeni giriş yapan Better Homes and Gardens Türkiye Real Estate (BHGRE Türkiye) uzmanları, gayrimenkul alacaklara tavsiyede bulundu.

Gayrimenkul kredili mi peşin mi alınmalı
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Amerika menşeili dünyada yüz yıllık emlak tecrübesi ile geçtiğimiz ay Türkiye pazarına giren BHGRE Türkiye uzmanları gayrimenkul alacakların kafasını kurcalayan ‘kredi ile mi yoksa peşin mi almalıyım?’ sorusunu cevabını yanıtladı.

BHGRE Türkiye gayrimenkul uzmanları, Türkiye’de konut kredisinin sıkça kullanıldığını belirtti. Uzmanlar, ipotekli satış olarak isimlendirilen kredili satışların yatırımcı için daha avantajlı olduğunun altını çizerek, Türkiye’de son dönemde yapılan kredi kampanyalarına bağlı olarak değişen kredi faiz oranlarına rağmen en karlı gayrimenkul yatırımının kredili olarak yapıldığını söyledi.

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Kredili gayrimenkul almanın dezavantajları

Uzmanlar, peşin gayrimenkul alımına göre kredi ile gayrimenkul alırken yaşanabilecek tek dezavantajın bankalardaki onay süreçlerinden kaynaklandığını söyledi. BHGRE Türkiye uzmanları bankanın ekspertiz raporu ve kredi onay süresinin uzaması dışında yaşanabilecek başka bir olumsuzluk olmadığının da altını çizerek, bu süreçleri hızlandırmak için artık Türkiye’de e-ipotek, hızlı ekspertiz, online başvuru gibi teknolojik yöntemlere başvurulduğunu belirtti.

Kredi ile gayrimenkul almanın avantajları

Taksitli ödeme imkanı ile pek çok kişinin ev sahibi olmasına fırsat veren konut kredilerinin gelece dönük karlı yatırımlar olduğunu belirten uzmanlar, banka tarafından taşınmaza yapılan eksper incelemesinin alıcı adayının alacağı ev hakkında satıştan önce detaylı bilgi sahibi olabilmesine imkan tanımasın da ayrı bir avantaj olduğunun altını çizdi.

İHA
Editör

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