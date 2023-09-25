Gayrimenkul satışları 2 milyonu aştı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Toplam gayrimenkul satışları Eylül ayı itibarı ile 2 milyon 111 bin 690 oldu” dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul satış rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Özelmacıklı, “Toplam gayrimenkul satışlarında konut satışlarında düşüş olsa da konut dışı satışlarda yaşanan artışlar ile gayrimenkul satışları Eylül ayı itibarı ile 2 milyon sınırını geçti. Bu sınır geçen yıl Ağustos ayı sonunda geçilmişti. Satışlardan tahsil edilen toplam tapu harcı ise önemli bir artışla 39 milyar 432 milyon 38 bin 66 lira oldu. Tapu harcı üzerinden 2023 yılı için hedeflenen 54 milyarlık hedefinde gerçekleşebileceğini öngörüyoruz” dedi.

“Konut dışı satışlarda önemli artış var”

2023 Ocak - Ağustos dönemi hakkında da bilgiler veren Özelmacıklı, “Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde ise tapudaki toplam satış rakamı ise 1 milyon 910 bin seviyelerinde oldu. Aslında konut dışı işyeri ve arsa - arazi satışları 1 milyon 113 bin seviyelerine ulaşarak tarihi bir rakama ulaştı diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Yatırımcıların gayrimenkule ilgisi devam ediyor”

BDDK tarafından ikinci konutunu alacaklar için kredilere sınırlamalarının yatırımcıları arsa ve araziye yönelttiğini ifade eden Özelmacıklı, “Özellikle birçok ilde, gelişme aksındaki, yolu olan arazilere ve imarlı arsalara ilgi devam ediyor. Yatırımcıların güvenilir limanı olan gayrimenkul, enflasyon nedeniyle paranın değer kaybının önlenmesi amacıyla da tercih ediliyor. Hatta temsilcilerimize yatırımcıların arsa ve arazilere yönelik yoğun ilgileri devam ediyor. Ayrıca son dönemde ise satılık fiyatların sabit seyri, kiraların ise artış göstermesi ile amortisman sürelerinde de ciddi düşüşler var. Bazı konut türü portföylerimizde amortisman süresi 12 yıla kadar düşen alternatifler var” diye konuştu.

“Konut kredi hacminde yavaşlama başladı”

Konut kredilerine getirilen sınırlamalar sonrasında kredi hacminde yavaşlamanın da başladığını belirten Özelmacıklı, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 1 Eylül itibarı ile 447 milyar 669 milyon liraya ulaşan konut kredisi hacmi, 2. eve gelen kredi kısıtlaması sonrasında 15 Eylül’de 446 milyar 639 milyona geriledi. Kamu bankaları tarafında konut kredilerinde de limitli sınırlamalar devam ediyor” dedi.