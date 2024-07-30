Gayrimenkul sektöründe eylül ayı sonrası hareketlik bekleniyor

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, gayrimenkul sektöründe eylül ayı sonrasından hareketlilik yaşanacağına dikkat çekerek, “Yeni yıl ile birlikte vatandaşların paralarını mevduat hesaplarından gayrimenkule taşıyacağını düşünüyorum” dedi.

Gayrimenkul satışlarının yaz aylarında beklenen noktaya ulaşmadığını ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, özellikle mevduat hesaplarının vermiş olduğu yüksek faizlerin vatandaşa cazip geldiğini söyledi. Mevduat hesaplarının faizlerinin düşmeye başlamasıyla vatandaşların yatırımlarını gayrimenkule yapacaklarını belirten Duman, “Mevduat faizleri yüksek diye vatandaşların tercihi bankalar olurken, gayrimenkul fiyatları alınabilecek noktada. Mevduat faizlerinin düşüşü ve uygun faizde kredilerin açılması gayrimenkul değerlerini arttıracaktır. Vatandaşlar, şimdiden firmaların yapmış olduğu kampanyaları kaçırmasınlar” diye konuştu.

“Eylül ayı öncesi yatırım yapan kazanacak”

Eylül ayı sonrasında faiz indiriminin beklendiğine dikkat çeken Duman, “Banka mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız paralarını burada tutuyor. Bu durum gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bir gayrimenkulden alınacak kira geliri, banka faizlerinden alınan miktardan çok düşük kalıyor. Böyle olunca vatandaşlar yatırımlarını şuanda gayrimenkul üzerine yapmıyor. Ancak bu durumun yıl sonuna kadar değişeceğini düşünüyorum. Konut kredilerinde yapılacak bir kampanya sektöre hız kazandıracak” dedi.

“Mutlaka kampanyaları takip edip fırsatı kaçırmasınlar”

İnşaat firmaları tarafından yapılan projelerin farklı kampanyalarla satışa çıkarıldığını anlatan Şule Alp Duman, “Gayrimenkul sektöründe bugünlerde alan kazanıyor. İnşaat firmaları kendi içlerinde yaptıkları kampanyalarla vatandaşı gayrimenkul sahibi yapıyor. Eylül sonrasında beklenen hareketlenme yeni yıl sonrasında hız kazanacaktır. Sektörde yaşanacak hareketlenme öncesinde yatırımını yapan kazanacak. Hareketlenme sonrası uygun fiyata gayrimenkul alma şansını kaçırmış olabilirsiniz. Sektörde yaşanan durağanlıkta fırsatı yakalamalısınız. Bundan dolayı özellikle firmaların yapmış oldukları kampanyaları iyi takip edip, yatırımlar yapılmalı” şeklinde konuşarak yatırım tavsiyesi verdi.