Gayrimenkul sektöründe yabancıya satışlar gündemde

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 azalarak 19 bin 275 oldu. Ülkemizin uluslararası gayrimenkul yatırımcısından aldığı pay azalıyor.

Uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının ülkemizi tercihinin önemine değinen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Ülkemize döviz getirmek özellikle bizler gibi ülkemizin gayrimenkul markaları için çok önemli bir sorumluluk. Uluslararası pazardan aldığımız pay yüzde 1’in altına geriledi. Yabancıya gayrimenkul satışını sığınmacı ve mülteci gibi kavramlardan çıkartıp, ülkemizin tekrar yabancılar için öncelikli bir tercih olmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

GİGDER çalıştayında konuşuldu

Sektörün ihtiyaçlarının Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) tarafından yapılan ‘Küresel Rekabette Uluslararası Gayrimenkul Yatırımlarını Türkiye İçin Yeniden Düşünmek” çalıştayında da konuşulduğunu belirten Özelmacıklı “Özellikle yatırım yolu ile ikametgah programlarının yapılması, tüm işlemlerin tek noktada gerçekleştirilebilmesi, verilerin şeffaflık, güven ve güncellik içermesinin önemine değinildi” dedi.

Rakamlarla yabancıya satış

Yabancılara satışın mütekabiliyet düzenlemesi sonrasında 2017’den sonra artış gösterdiğini ve aslında toplam konut satışları içindeki payının yüzde 2.6 seviyelerinde olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü “Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde ülkemizde yabancıların konut alımı 2022 yılında yaklaşık 6.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Lakin sadece Dubai’de aynı dönemde 65 milyar dolar seviyesine ulaşıldı” dedi.

Birincilik Antalya’da

Özelmacıklı, “Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 7 bin 450 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 6 bin 89 konut satışı ile İstanbul ve bin 454 konut satışı ile Mersin izledi. Sıralamada Ankara’da aynı dönemde 580, Bursa’da 515, Yalova’da 507, İzmir’de 417, Muğla’da 329, Kocaeli’de 270 ve Aydın’da 250 konut satışı gerçekleşti. Sakarya, Trabzon ve Samsun ise bu sene henüz ilk on şehir arasında yer bulamadı” dedi.