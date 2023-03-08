Gayrimenkul Uzmanı Alp: 'Beklenen Marmara depremi ve EYT düzenlemesiyle göç artabilir'

Beklenen Marmara depremi ve EYT düzenlemesi nedeniyle İstanbul’dan diğer kentlere göçün artabileceğini söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, "EYT düzenlemesi ile emekli olanlar İstanbul’dan sayfiye yerlerine göç etmek istiyorlar. Gidenlerin tercih ettiği şehirler zemin bakımından daha güvenli bölgeler seçiliyor ancak riskli sayılan Ege kıyı kesimlerinde de az katlı yazlık evlere de talep var. Karadeniz kentleri ilk sırada yer alırken, peşinden de Ege geliyor. Ayrıca İstanbul çevresine de bir göç olduğunu biliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm yurtta deprem tedirginliği başladı. Vatandaşlar bölgedeki fay hatlarını ve deprem riskini araştırmaya başlarken, bir yandan da binaların güvenliğiyle ilgili kaygı duyuyor. Beklenen Marmara depremi nedeniyle İstanbul’dan diğer kentlere doğru ciddi anlamda göç olduğunu kaydeden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında metropolden başka şehirlere taşınmaların arttığını söyledi.

"Trakya ve içte kalan bölgelere yoğunlaşmalar olabilir"

EYT düzenlemesi sonrasında İstanbul’dan bir nüfus hareketliliğinin farklı illere doğru geçebileceğini değerlendiren Alp, "Bu noktada Tekirdağ, Trakya Bölgesi’nde özellikle Tekirdağ’ın kuzeyi olmak üzere Kırklareli ile beraber bu yerler ön plana çıkabilir. Bu hat üzerinde Balıkesir gibi biraz daha içte kalan bölgelere yoğunlaşmalar olabilir. Ege sahilleri; Muğla, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris gibi az katlı yapılara yoğunlaşmalar olabilir" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar 15 günde yüzde 20 arttı"

Deprem sonrası göç nedeniyle gayrimenkul fiyatlarının arttığını ve kiralık daire bulmanın güçleştiğini vurgulayan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, "Fiyatlar son 15 günde yüzde 20 arttı diyebiliriz. Deprem sonrası kira artışları yüzde 15 ile 20 arasında. Bu noktada neredeyse kiralık daire yoktu, depremzedelerin de bölgelere gelmesi ile beraber var olan sınırlı stok eridi. O nedenle neredeyse kiralık daire bulunamıyor. Bulunsa da istenen rakama kiraya verilebilen bir piyasa var. Bizler dirençler göstermeye, fahiş artışları engellemeye çalışsak da mal sahibi hiçbir denetime tabi olmadan ilan veriyor. Son 10 gün içerisinde İstanbul’dan göçün 20 yılın zirvesine çıktığı söyleniyor" diye konuştu.