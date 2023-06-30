Gayrimenkul Uzmanı Alp ev alacakları uyardı

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, gayrimenkul alırken güvenilir firmaların tercih edilmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “uzmanlık alanı inşaat olan ve bu alanda deneyimli olan firmaların tercih edilmesi önemli” dedi.

Yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar ev alırken tedirgin oluyor. Yıllarca birikimlerini gayrimenkule yatırmak isteyen vatandaşların aklında ki tek sor ise, ‘ne kadar sağlam?’ oluyor. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, tecrübesinin inşaat olan uzun yıllar bu sektörde hizmet veren firmaların tercih edilmesinin doğru olacağını söyledi.

“Tecrübeli firmaların tercih edilmesi gerekiyor”

Yaşanan depremlerin unutulmaması ve mutlaka yetkililer tarafından denetimlerin yoğunlaşması gerektiğine dikkat çeken Alp, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler, bizleri derinden üzdü. Türkiye genelinde gayrimenkule yatırım yapmak isteyen vatandaşlar depremler sonrasında tedirgin oluyor. Vatandaşlarımız ev alırken tecrübeli ve daha önce yaptıkları projelerle tam not alan firmaları tercih etsin. Mutlaka önce ki projeler incelesin. İnşaat yapılırken, çalışılan firmalara ve alınan malzemelerin kalitesi de çok önemli. Bunlarında incelenmesi gerekiyor.”

“Mutlaka depreme dayanıklı ve iskan raporuna baksınlar”

İkinci el ev alacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Alp, depreme dayanıklılık raporunun alındığı binaların tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşların iskan raporu olan binaları tercih etmeleri gerektiğinin altını çizen Alp, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bir binanın tüm eksikliklerinin giderilerek, projesine uygun yapıldığını iskan raporunun alınmasıyla anlayabiliriz. Gayrimenkul alınırken, bir çok vatandaşımızın mağdur olduğu konulardan biri de ne yazık ki iskan oluyor. İskanı kısa süre sonra alacaklarını belirten bazı firmalar gayrimenkulleri sattıktan sonra vatandaşlarımızı mağdur ediyor. İkinci el evlerde iskan almak artık çok daha zor. Bundan dolayı vatandaşlarımız bu konulara mutlaka dikkat etsin. Daha sonra yaşayacakları mağduriyetin önüne bu şekilde geçmiş olabilir.”

“Kredi çekilmese bile bankaların eksperi mutlaka kullanılmalı”

Ev alacak vatandaşların mutlaka eksperin değerlendirmesi sonrasında karar vermesinin doğru olacağını belirten Alp, “Gayrimenkul alacak vatandaşlarımız kredi kullandıkları taktirde bankalar tarafından gayrimenkullere değerleme yapabilmek için eksper gönderiliyor. Bu eksperler binanın eksi ve artılarını düzenledikleri raporlarda belirtiyor. Vatandaşlarımızın bilmedikleri aslında mümkün olan kredi çekmeseler bile mutlaka eksper yaptırmalarıdır. Eksperler vatandaşlarımızın ulaşamadığı bilgilere ulaşabiliyor. Bu eksper sonrasında çıkacak rapor doğrultusunda gayrimenkulü alıp veya almamaya karar verebilirler. Bizim tavsiyemiz kredi çekilmese bile mutlaka eksper yaptırsınlar” dedi.