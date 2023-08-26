Gayrimenkul Uzmanı Duman 'BDDK doğru bir karar almıştır'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan kararla ikinci evlerini alacak vatandaşların kredi alma oranları yüzde 75 daraltılacağını ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, “Üzerine tapu bulunan vatandaşlarımızın ikinci ev alırken, örneğin 5 milyonluk bir gayrimenkul’ün yüzde 22,5’ini kredi olarak kullanabilecekler” dedi.

BDDK tarafından son dakika olarak açıklanan kararla ikinci evlerini almak isteyen vatandaşlar şaşırdı. Alınan kararı ve sonrasını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Duman, yaşanan kararı şöyle anlattı: “Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gidildi. Tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında aynı ev içinde bulunan kendi, eşi ve 18 yaş altındaki çocuklarının üzerine en az bir gayrimenkulünün olması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. İkinci bir konut almak isteyen vatandaşların örneğin 5 milyonluk bir gayrimenkul için kredi talebinde sadece yüzde 22,5’ini kullanabilecek.”

“İlk ev alacaklara bir daralmak söz konusu değil”

BDDK tarafından alınan kararın ilk gayrimenkullerini almak isteyenleri etkilemediğini ifade eden Şule Alp Duman, “İlk konut alımlarının kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak. Vatandaşlarımız ilk evlerini alırken, müsterih olabilir. Bizler ilk ev alacak vatandaşlarımız için devlet tarafından çıkarılacak destek ve uygun faizli kredi imkanlarını bekliyoruz. Bu sayede herkesin bir ev alması uygun hale gelecek diye düşünüyorum. Meclisin açılmasıyla özelikle ilk kez gayrimenkul alacaklara yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülerek, ekim veya kasım ayında yürürlüğe girmesi beklentisindeyiz” diye konuştu.