Gayrimenkul Uzmanı Duman: 'Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi ile piyasaya denge gelecek'

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak olan ‘Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi’ ile aynı sokakta ve mahallede fahiş fiyatla satılacak konutların tespitini kolaylaştıracağını söyledi.

Gayrimenkul alanında yaşanan fahiş fiyat artışlarının devam etmesi yetkilileri harekete geçirdi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından ‘Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi’ kuruluyor. Bu merkez sayesinde gayrimenkullerin bulunduğu mahalle ve sokağa göre fiyatlarının ortalaması belirlenebilecek. Yapılan çalışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, konutların ortalama fiyatının bu çalışma ile belirlenmesi vatandaşların alım yaparken yararına olacağını söyledi.

“Bu çalışma hem fahişi hem vergi kaçakçılığını önleyecek”

Fahiş ve düşük fiyatların önüne geçilerek hem fırsatçıların hem de vergi kaçıranları engelleyecek bir çalışma olduğunu ifade eden Duman, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Türkiye’de yaşanan ekonomide yaşanan sıkıntıları fırsat verenler, özellikle gayrimenkul alanında fiyatların şişmesine neden olmuştu. Bankalarda yaşanan kredi sıkıntıları nedeniyle durma noktasına gelen gayrimenkul alanı için yetkiler hareketlenmesi için farklı kollardan çalışmalarını sürdürüyor. Gayrimenkulleri fahiş fiyattan satmak isteyenlere karşı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi’ çalışması dur diyecek. Vatandaşlarımız o sisteme girerek, hangi bölge ve semtten gayrimenkul alacaksa oranın ortalama fiyatını görebilecek. Böylelikle yatırımının ortalama değerini bilecek. Bu çalışma ile fahiş fiyat isteyenlerde ortaya çıkacak. Bunun yanı sıra ise vergiden kaçmak isteyenlerde bu sistem yakalanacaklar. Satılan veya alınan gayrimenkul o bölgenin fiyatının ortalamasının altında gösterilemeyecek. Bu sayede vergi kaçıranların da önüne geçilmiş olunacak.”