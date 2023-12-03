Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, TOKİ'nin yeni kampanyasından bahsetti

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak vadeli konut ve iş yeri satışı kampanyasının değerlendirilmesi gereken önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

TOKİ, geçtiğimiz haftalarda 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerinin açık arttırma usulüyle satışa sunulacağını açıkladı. Açık arttırmanın 13-14 Aralık tarihlerinde Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirileceği belirtildi. Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, satışa sunulacak konut ve iş yerleri hakkında konuşurken, merak edilen soruları da cevapladı. Kampanyanın yatırım yapacak vatandaşlar için güzel ve değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu dile getiren Duman, vadeli olarak satılan konut ve iş yerlerinin ödeme kolaylığı yönünden de rahatlatıcı olduğunu söyledi. Kampanya hakkında daha detaylı bilgiler veren Duman, “Geçtiğimiz kasım ayında TOKİ’nin vadeli konut ve iş yeri satışı yapacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar, özellikle de yatırımcılar konunun detayları hakkında çokça araştırma yaptı. Bence bu kampanya hem yatırımcılar için hem de ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler için çok güzel bir fırsattır. Öncelikle ödeme kolaylığı vatandaşları çok mutlu ediyor çünkü hem konutlarda hem de iş yerlerinde peşinat olarak tutarın yalnızca yüzde 25’ini vermek yeterli oluyor. Bununla birlikte açık arttırmada iş yeri sahibi olanlar kalan yüzde 75’lik kısmı 48 ay vade ile ödeyebiliyor. Ev sahibi olacak kişiler için durum biraz daha farklı olacak çünkü vade fırsatı 72 aya kadar çıkacak. Vatandaşların bu fırsatı değerlendireceğini umuyorum şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açık arttırmaların 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacağını biliyoruz. Bunun yanında konut açık arttırması 13 Aralık’ta; iş yerlerinin ise 14 Aralık’ta yapılacağı belirtiliyor. Açık arttırmaya katılabilmek için en geç 12 Aralık Salı günü saat 10.30’a kadar kayıt yaptırılması gerekiyor ve son olarak açık arttırma için internet üzerinden de teklif yapılabilecek” dedi.