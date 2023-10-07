Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman yeni kentsel dönüşüm projesinin son detaylarını açıkladı

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kentsel dönüşüm açıklamaları sonrasında konuyla ilgili detayları açıklarken, bundan sonraki süreçte mülk sahiplerinin üçte ikisinin değil, yarısından bir fazlasının rızasının yeterli olacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni yasama yılı çalışmalarının başlamasıyla dikkatler ana gündem maddelerinden biri olan kentsel dönüşüm düzenlemesine çevrildi. Özellikle deprem bölgesi olarak kabul edilen İstanbul’da kentsel dönüşümün akıbeti merak edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili uzun zamandır çalışmalar yapan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Bakan Özhaseki’nin açıklamaları üzerine kentsel dönüşüm yasasındaki düzenlemeler hakkında konuştu. TBMM’de AK Parti Grubu’nun üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeler hakkında en önemli değişikliklerden birinin mülk sahipleri rızasındaki çoğunluğun değişmesi olduğunu dile getiren Duman, “Şu an yürürlükte olan yasada mülk sahiplerinin üçte ikisinin rıza göstermesi gerekiyor ancak yeni düzenleme ile bu gereklilik ortadan kaldırılacak. Yeni düzenlemeye göre mülk maliklerinin yüzde 50+1’inin, yani yarısından bir fazlasının rıza göstermesi yeterli olacak ve böylece kentsel dönüşümün hız kazanması için en önemli adımlardan birisi atılacak” dedi.

“Yüzde 50+1 çok önemli ama tek başına yeterli olmayabilir”

Yeni kentsel dönüşüm düzenlemesiyle özellikle deprem bölgelerindeki değişimin çok önemli olduğunu dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, AK Parti Grubu’nun sürecin hızlandırılabilmesi için çeşitli çalışmalar yaptığını söyledi. Yeni düzenleme ile yürürlüğe gireceği öngörülen yüzde 50+1 projesinin sürecin hızlanmasında çok önemli olduğunu dile getiren Duman, “Yürürlükte olan kentsel dönüşüm yasasında bir binanın projeye dâhil edilmesi için kat maliklerinin üçte ikisinin rıza göstermesi gerekiyor. Açıkçası bu durum süreci aşırı derecede yavaşlatıyor çünkü tebligat kanununun da devreye girmesiyle üçte ikiye ulaşmak zaman alıyor. Bu sebeple yeni düzenlemede çok önemli bir etken olan çoğunluk kararının devreye girmesi bekleniyor. Yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre artık mülk sahiplerinin salt çoğunluğu devreye girecek. Yani üçte ikiyi yakalamak yerine kat maliklerinden yarısında 1 fazlası rıza gösterirse kentsel dönüşüm onaylanacak. Daha açık konuşmak gerekirse 20 daireli bir apartmandaki hak sahiplerinin 11’i rıza gösterirse bu sayı yeterli olacak. Bu düzenleme, özellikle İstanbul gibi kalabalık ve deprem riski taşıyan kentlerde kentsel dönüşümün hızını önemli derecede arttıracak ama maalesef tek başına yeterli olmayabilir. Çünkü karara itiraz edenlerin başvuracağı hukuki durumları, kira yardımlarının vatandaşın talebini karşılayıp, karşılamayacağı ve Tebligat Kanunu’nun yükümlülükleri süreçte hızlanmanın önüne geçebilir. Açıkçası ekonomik planlamanın tam anlamıyla çözülmediği durumda yüzde 50+1 düzenlemesinin getirdiği hızlanma süreci, istenilen boyutta olmayabilir. İstanbul’a baktığımızda üçte iki çoğunluk kararının alınmadığı riskli binalar, birden fazla hak sahibinin olduğu ve dava sürecinde bulunan daireler hatta yıkılmış, arsa konumunda olan araziler var. Burada resmi tebligat yapılmadığı takdirde uygulama başlatılamıyor. Zaten birden fazla kişinin hak sahibi olduğu mülkiyetlerde ortaklığın giderilmesi çok önemlidir. Bundan sonra yüzde 50+1 düzenlemesinin daha işe yarar bir hale gelmesi için Tebligat Kanunu’nun da devreye girmesi bekleniyor. Yeni düzenlemede e-Devlet uygulaması üzerinden sürecin hızlandırılacağı söyleniyor, bu şekilde yapıldığı takdirde düzenlemenin faydalı ve hızlı olacağını düşünüyorum” dedi.