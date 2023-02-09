Gaz sıkışmasını önleyen havamatiklere kışın talep yoğun

Eskişehir’de evlere yönelik ürünlerin satışını ve imalatını yapan Abdülkadir Çetin’in ürettiği havamatik isimli menfez kış aylarında yoğun talep görüyor.

Eskişehir’de çatı ve evlere yönelik dizaynlar yapan Abdülkadir Çetin, kendi imal ettiği menfez ile kışın ev içeresine soğuk hava girişini engellerken, içerdeki gaz sıkışmalarının ise önüne geçtiğine iddia ediyor. 50 liradan satışa sunduğu menfezi Eskişehir ve ülke genelinde satan Çetin, taleplerden memnun. Havamatik adını verdiği ve patentinin kendisine ait ürününün amacının ev içeresindeki gaz sıkışmalarının önüne geçmek olduğunu ifade den Abdülkadir Çetin, kış aylarında ürünün daha çok tercih edildiğini belirtti. Ürününe gelen talep ve işlevleri hakkında konuşan Abdülkadir Çetin, “Benim bunu geliştirmekteki amacım özellikle kış aylarında rüzgâr girişini ev ortamına girişini engellemek ama bir yandan da evdeki kötü havayı ve gaz sıkışmalarının önüne geçmek. Tamamen patenti ve tasarımı bana ait bir ürün. Eskişehir başta olmak üzere ülke genelinde tercih ediliyor. Kışın gelmesiyle satışlarda artış var. Ürünümüzün sevilmesinden dolayı mutluyuz” diye konuştu.