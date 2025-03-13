Gazeteci Cihangir Davutoğlu yaşamını yitirdi
Vefat eden Gazeteci Cihangir Davutoğlu, KİPTAŞ 2 Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.
Silivri yerel medya mensuplarından Gazeteci Cihangir Davutoğlu, hayata veda etti. Merhumun cenazesi, 13 Mart 2025 tarihinde KİPTAŞ 2 Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasiler, muhtarlar, iş dünyası temsilcileri, medya mensupları ve sivil toplum örgütleri katılarak Davutoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.