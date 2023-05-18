Gazeteci Deniz Yücel'e yakalama kararı

Almanya’da yayın yapan Die Welt gazetesi yazarı İlker Deniz Yücel’in, ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçlarından toplamda 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlker Deniz Yücel’in avukatı hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Yakalama kararı çıkarıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın adresine ulaşılamadığından ve bu nedenle savunması alınamadığından, Yücel hakkında savunmasının alınabilmesi için yakalama kararı çıkarılmasına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.