Gazeteci Fuat Uğur, 'FETÖ, Türkiye ve İsveç arasındaki anlaşmadan dolayı bir hayli endişeli'

Türkiye ve İsveç arasındaki NATO mutabakatı sürecini değerlendiren Gazeteci yazar Fuat Uğur, "“Bir de tabi NATO tarihinde ilk kez İsveç ve Türkiye arasında terör ile mücadeleden sorumlu özel bir koordinatör atandı. Bu da çok önemli. Bu anlaşma gereğince Türkiye ve İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak. Ancak tabi bunun işlevsel olabilmesi için her iki ülkenin de inisiyatifli olmaları gerekiyor. Tabi FETÖ bu anlaşmadan çok rahatsız oldu. Yurt dışındaki FETÖ yayınlarına baktığımızda görüyoruz bunu" dedi.

TV 100 yazarı ve programcısı Fuat Uğur, Türkiye ve İsveç arasındaki NATO mutabakatı sürecini değerlendirdi. Süreç hakkında bilgiler veren Uğur, Rusya- Ukrayna krizi sonrası İsveç’in NATO üyeliğinin gündeme gelmesinin Türkiye için tarihi bir fırsat oluşturduğunu söyledi. İsveç’in PKK ve FETÖ üyelerini iade etmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, yurt dışı yayınlarına bakıldığında FETÖ’nün gerçekleştirilecek anlaşmadan bir hayli endişeli olduğunu belirtti.

“Bu mutabakat İsveç tarafından sevinçle karşılandı”

Türkiye ve İsveç arasındaki NATO mutabakatı süreci ve Türkiye’nin üyeliği neden onaylamadığı hakkında bilgiler veren Fuat Uğur, “Türkiye, Rusya-Ukrayna krizi başladığında, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO’nun da inisiyatifiyle İsveç’in NATO üyeliği gündeme geldi ve bu konu Türkiye için tarihi bir fırsat oluşturdu. Çünkü NATO’daki kurala göre bir ülkenin üye yapılabilmesi için tüm ülkelerin oy birliği gerekiyor. Türkiye İsveç’teki ve Finlandiya’daki FETÖ ve PKK varlığı nedeniyle hem de Türkiye’ye silah yaptırımları nedeniyle oy vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İsveç ve Türkiye arasında görüşmeler zincir başladı. Sonuçta Finlandiya bu konuda biraz daha ileri adımlar attı ve Türkiye Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı. İsveç konusunda tabi biraz daha sıkıntılı bir durum vardı. İsveç’in PKK’lıları ve FETÖ’cüleri ülkelerinde ciddi şekilde örgütlenmesine müsaade etmesi Türkiye açısından tepkiyle karşılanan bir durum. Örneğin PKK’lılar hala gösteri yapabilmekte, FETÖ çeşitli paravan şirketler vasıtasıyla faaliyet gösterebilmekte ve çeşitli yayın organları çıkarabilmekte. İsveç bütün bunlara zemin hazırlayabilen bir ülke. Gerçi Türkiye’nin talepleriyle çok bir bağlantısı yok ama Kuran-ı Kerim’in yakılması da beraberinde gelen ve Türkiye’nin tepki gösterdiği olaylar arasında yer aldı. Tüm bunlar İsveç’in NATO üyeliğini onaylamamızda bizde tereddütte yol açtı. Ancak en son gelinen nokta da NATO Genel Sekreteri Jens Stolenberg, İsveç Başbakanı ve Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiler ve mutabakata vardılar. Bu mutabakat İsveç tarafından sevinçle karşılandı” ifadelerini kullandı.

“İsveç’in FETÖ’cüleri acilen Türkiye’ye iade etmesi gerekiyor”

İsveç’in üzerine düşen görevi yapıp PKK ve FETÖ üyelerini iade etmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, “Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama üzere uygulamaya bakacağız. Uygulamada örneğin Türkiye’nin talep ettiği 11 FETÖ’cüyü ve PKK’lıları bize iade edecekler mi? Bunlardan bir tanesi Bülent Keleş, Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat ismini zikrettiği bir FETÖ’cüydü. İade talebinde bulunduk reddettiler. Yani eğer orada yaşayan PKK’lıar ve FETÖ’cüler kendilerini hala güvende hissediyorlarsa, hala biz iade edilmeyeceğiz korkusuzluğuyla yaşayabiliyorsa burada bir problem var demektir. Bu problemin aşılabilmesi için üzerine düşen görevi yapabilmesi gerekiyor. FETÖ’cüleri acilen Türkiye’ye iade etmesi gerekiyor” dedi.

Mutabakatın arkasından Avrupa Birliği üyeliğinin gündeme gelmesi konusunda yorum yapan Uğur, “Bu mutabakatın arkasından Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliğine girmek istiyoruz dedi mesele bu konuda da olumlu yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. En azından vize muafiyeti ve gümrük birliği anlaşmasının daha işler ve Türkiye’nin kritik çıkarlarını zedeleyici olmaktan çıkarılması konusunda adımlar atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye ve İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak”

FETÖ’nün anlaşmalardan sonra başına geleceklerden dolayı bir hayli endişeli olduğunu belirten Uğur, “Bir de tabi NATO tarihinde ilk kez İsveç ve Türkiye arasında Terör ile mücadeleden sorumlu özel bir koordinatör atandı. Bu da çok önemli. Bu anlaşma gereğince Türkiye ve İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak. Ancak tabi bunun işlevsel olabilmesi için her iki ülkenin de inisiyatifli olmaları gerekiyor. Tabi FETÖ bu anlaşmadan çok rahatsız oldu. Yurt dışındaki FETÖ yayınlarına baktığımızda görüyoruz bunu. Biz şunu anlıyoruz ki FETÖ bu anlaşmalardan sonra başına gelecekler konusunda bir hayli endişeli” şeklinde konuştu.