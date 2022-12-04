Gazeteci Hikmet Genç: 'Recep Tayyip Erdoğan insanlara genetik kodlarını hatırlatıyor'

Tuzla Belediyesi’nin yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlediği 5. Kitap Fuarı’na katılan Gazeteci Hikmet Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benim yeni endüstriyel dönüşüm başkanım” diye tanıttığı Jeremy Rifkin ile ilgili, "Bizim milli değerlerimize gidecek bir şey değil" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk vatandaşlarına genetik kodlarını hatırlattığını da belirten Genç, “Benim anladığım kadarıyla bu milletin ve gençlerin şuna ihtiyacı var. Genetik kodlarını hatırlamaya ihtiyacı var. Özellikle gençlere, bu topraklarda ne uğruna yaşamak gerektiğini ve hedeflerin ne olması gerektiğinin çok iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa geleceğimiz bu noktada çok ciddi sıkıntı yaşar. Benim gördüğüm, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu insanlara genetik kodlarını hatırlatıyor” dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl ‘Aşk ile Oku’ temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı’nın 5’incisi kapılarını kitapseverlere açtı. Yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlenen fuarda 500’e yakın imza günü ile yazar-okuyucu buluşması gerçekleştiriliyor. Fuarda ayrıca 50’ye yakın söyleşi programı düzenleniyor. Gazeteci Hikmet Genç de sevenleri ile buluştu. Yaklaşık 1 saat süren söyleşide Genç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Milli değerlere gidecek bir şey değil”

Gazeteci Hikmet Genç, konferans sırasında bir vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili sorusu üzerine, "IMF ve Dünya Bankası, sadece bizim ülke için demiyorum dünyanın hangi ülkesi olursa olsun müdahale ettiği tüm ülkeler batmıştır. Dünya tarihinde şimdiye kadar Dünya Bankası ya da IMF’nin müdahale edip kurtardığı ülke yoktur. Makul çerçevede görünmüyor. Milli değerlerle gidecek bir şey de değil. Daha önce yaptığı danışmanlıkların neticesini de gördük. En son Merkel vardı. Onu da gönderdi. Bir cümle daha duydum. O da ’Sanayileşmek kötü bir şeydir. Tekrar tarıma geri dönmek lazım’ diye bir ifadesi var. Biraz bekleyip göreceğiz” dedi.

“Amerikalılar bize süt içelim diye süt tozu verdi”

Genç, ”Batı açısından bugün Türkiye’deki en büyük sıkıntı, Türkiye’nin meydan okuması ve Türkiye’nin tekrar uyuyan bir dev haline gelmesi. Yani, daha önce çok rahat yönetiyorlardı, aramız çok iyiydi. Şöyle bir zırva var; Türkiye’nin şununla arası bozuk, bununla arası bozuk diye. Kötü bir şey değil ki bu. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyor, ‘Biz iktidara gelince bütün Batı bizimle barışacak’ diyor. Tabii ki barışır. Biz zaten barışıktık. IMF’den para alabiliyorduk. Danimarka’dan kron olarak borç alabiliyorduk. Marshall yardımı. Bizden bir büyükler hatırlar, bize süt tozu verdiler. Amerikalılar bize süt için diye süt tozu verdi. Biz bunları da yuttuk. Bir sürü acayip devrimler yaptırdılar bize. Bunları da yuttuk. Ondan sonra uyanış başladı” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan, bu insanlara genetik kodlarını hatırlatıyor”

Hikmet Genç, ”Benim anladığım kadarıyla bu milletin ve gençlerin şuna ihtiyacı var. Genetik kodlarını hatırlamaya ihtiyacı var. Dünya nereye giderse gitsin, Türkiye’nin böyle bir kavgası devam edecektir. Oyunlar, internet, dijital ortam alışverişleri o kadar genişe dağıldık ki bir rüya içerisinde yaşıyoruz. Bazen hayatın gerçeklerini ıskalıyoruz. Siyaset bunlardan bir tanesi. O yüzden özellikle gençlere bu topraklarda ne uğruna yaşamak gerektiğini ve hedeflerin ne olması gerektiğinin çok iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa geleceğimiz bu noktada çok ciddi sıkıntı yaşar. O gider bu gelir fark etmez. Bu şuuru kaybetmememiz lazım. Benim gördüğüm, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu insanlara genetik kodlarını hatırlatıyor. Eskiden neydiniz, nereden geldiniz ve ne olmanız gerektiğini söylüyor. Türkiye bugün çok büyük oynuyor” dedi.