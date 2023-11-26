Gazeteci Mehmet Akif Ertan vefat etti
Yeni Erdek Gazetesi imtiyaz sahibi, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Yaşar Mehmet Akif Ertan vefat etti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ertan, ani bir rahatsızlık sonucu getirildiği Balıkesir'deki özel hastanede hayatını kaybetti.
Yeni Erdek Gazetesi imtiyaz sahibi, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Yaşar Mehmet Akif Ertan vefat etti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ertan, ani bir rahatsızlık sonucu getirildiği Balıkesir’deki özel hastanede hayatını kaybetti.
Yakalandığı amansız hastalık sonrası yaklaşık 1 yıldır tedavi görmekte olan 55 yaşındaki Ertan, Bandırma Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yer olmaması üzerine sevk edildiği Balıkesir’de hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, sürekli basın kartı sahibi Yaşar Mehmet Akif Ertan’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.