Gazeteci Mehmet Akif Ertan vefat etti

Yeni Erdek Gazetesi imtiyaz sahibi, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Yaşar Mehmet Akif Ertan vefat etti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ertan, ani bir rahatsızlık sonucu getirildiği Balıkesir'deki özel hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Mehmet Akif Ertan vefat etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Yeni Erdek Gazetesi imtiyaz sahibi, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Yaşar Mehmet Akif Ertan vefat etti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ertan, ani bir rahatsızlık sonucu getirildiği Balıkesir’deki özel hastanede hayatını kaybetti.

Yakalandığı amansız hastalık sonrası yaklaşık 1 yıldır tedavi görmekte olan 55 yaşındaki Ertan, Bandırma Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yer olmaması üzerine sevk edildiği Balıkesir’de hastanede hayatını kaybetti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, sürekli basın kartı sahibi Yaşar Mehmet Akif Ertan’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.