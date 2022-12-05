Gazeteci Nuh Albayrak, 'Avrupa'nın Türkiye'nin diplomatik gücüne ihtiyacı var'

Gazeteci Nuh Albayrak, Tuzla Belediyesi tarafından şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlenen ve ‘Aşk ile Oku’ temalı Kitap Fuarı’nda kitapseverler ile buluştu. Albayrak, 1 saat süren söyleşi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak,” Rusya-Ukrayna meselesinde Avrupa şu anda Türkiye’nin etrafında dönüyor. ‘Tahıl koridorunu aç’ diye esir takasında, doğalgaz konusunda ‘Putin’i biraz daha yumuşatır mısın?’ diye Sayın Erdoğan’ın etrafında dönüyorlar. Acaba bunu bizi çok sevdikleri için mi yapıyorlar. Hayır. Türkiye’nin bu diplomatik gücüne ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl ‘Aşk İle Oku’ temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı’nın 5’incisi kapılarını kitapseverlere açtı. Yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlenen fuarda 500’e yakın imza günü ile yazar-okuyucu buluşması gerçekleştiriliyor. Fuarda ayrıca 50’ye yakın söyleşi programı düzenlendi. Bu çerçevede Gazeteci Nuh Albayrak da kitapseverler ile buluştu. Gazeteci Nuh Albayrak, 1 saat süren söyleşi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Söyleşi programının sonunda Albayrak, kitaplarını imzaladı.

“Bizim kendi savunma sanayimizi ilerletmemizin kime ne zararı var”

Nuh Albayrak,” Bizim kendi savunma sanayimizi ilerletmemizin kime ne zararı var. Ama bunu da engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü kendilerine mahkum etmeye çalışıyorlar. Bu zamana kadar hep öyle olmuştu. Biz bunları bilirsek, karşımızdakilerin hangi düşüncede olduğunu anlarsak, ilişkilerimizi çok daha sağlam zemine oturtabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yılına giriyor. Bu bizim için çok büyük bir değer. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına girmesi, bizim batı ile ilişkilerimizde Türkiye Cumhuriyeti öncesinde olup bitenleri doğru bilerek, oradan edineceğimiz devlet tecrübesi ve devlet hafızasıyla ilişkilerimizi sürdürmemiz mani değil” dedi.

“Türkiye’nin diplomatik gücü son yıllarda neden arttı”

Gazeteci Nuh Albayrak,” Bizim 2. Abdülhamid Han’ın nasıl devrildiğini, Abdülaziz Han’ın nasıl katledildiğini, hangi amaçla yapıldığını bilmemizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamızla bir sakıncası yok ki. Bunları bildiğimiz zaman Avrupa ile ilişkilerimizde çok daha sağlam adımlarla ilerleriz. Çok daha başarılı sonuçlar elde ederiz. Türkiye son yıllarda, savunma sanayisini ilerletiyor, birçok sahada önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin son yıllardaki başarılarından önemli bir kısmı ise şudur; dikkat ederseniz diplomatik ilişkilerde, diplomatik temaslarda veya uluslararası ilişkilerde strateji belirlemede önceye göre Türkiye çok daha başarılı bir grafik yürütüyor. En son Rusya-Ukrayna meselesinde Avrupa Türkiye’nin etrafında dönüyor şu anda. ‘Tahıl koridorunu aç’ diye esir takasında, doğalgaz konusunda ‘Putin’i biraz daha yumuşatır mısın?’ diye Sayın Erdoğan’ın etrafında dönüyorlar. Acaba bunu bizi çok sevdikleri için mi yapıyorlar. Hayır. Türkiye’nin bu diplomatik gücüne ihtiyaçları var. İşte masada gücümüzün artması Türkiye’yi yöneten kadronun, diplomaside tarih hafızamızı kullanması sayesindedir. Bu hafıza kurumsal hale dönüştürmeli, yönetime kim gelirse gelsin bundan istifade etmelidir. Batı’nın bize yaptığı budur” dedi.

“Ellerine fırsat düşerse Suriye’ye yaptıklarını Türkiye’ye hayli hayli yaparlar”

Gazeteci Nuh Albayrak,” Bunun sebebi, Sayın Erdoğan başta olmak üzere bu kadro, batının ne olduğunu, bize karşı nasıl bir his beslediğini, amacının ne olduğunu, bizi elinden gelse ne yapacağını, Sayın Erdoğan ve bu ekip Osmanlı dönemini bilen birisidir. Sizin tarihi bilmeniz o masada daha güçlü argüman ortaya koymanızı sağlıyor. İngiliz’i, Amerikalısı, Fransız’ı tek bir ifadeyle emperyalistler, sömürgeciler. Bunların Türkiye ile ilgili hedefleri ve planları Suriye’den çok daha önemlidir. Suriye ne ki onlar için. Asıl Türkiye onların sömürgesinin kilit taşıdır. Türkiye’yi ellerinde tutamazlarsa, yönetemezlerse, Türkiye’yi vesayetle de olsa el altında tutamazlarsa civarı sömüremezler. Türkiye onlar için bu kadar önemli. Dolayısıyla ellerine fırsat düşerse Suriye’ye yaptıklarını Türkiye’ye hayli hayli yaparlar” dedi.