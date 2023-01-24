Gazeteci Orhan Erinç, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti. Erinç, Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede korona virüse de yakalanan ve 87 yaşında hayatını kaybeden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç; Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede sevenleri ve Erinç’in eşi gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye birçok siyasi parti temsilcileri, Erinç’in meslektaşı ve yakınları katıldı. Eşi, kızı ve yakınları taziyeleri kabul etti. Orhan Erinç’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Merdivenköy Mezarlığı’na götürüldü.

Yaşamını yitiren Orhan Erinç’in eşi Oya Erinç, "Benim için de çok büyük ve önemli bir insandı. Herkesi çok severdi. Yeri bende hiç doldurulamayacak. Çok üzücü. Allah razı olsun, umduğumdan fazla kişi geldi. Allah hepsinden razı olsun. Hastanedeydi zaten. Uzun bir hastalığı vardı. Yürümekte zorluk çekiyordu. Akciğerlerinde bazı ödemler olmaya başladı. Hastaneye götürdük. Orada da kovid olmuş. Kurtaramadılar, nerdeyse 5 gün hastanede kaldı. Hiçbirimiz göremedik. Her yerde Orhan var. Çok zor bir gün" ifadelerini kullandı.

Orhan Erinç kimdir

4 Ocak 1936’da Balıkesir’de doğdu. Özel Gazetecilik Okulu’nu bitirdi. Son Posta (1957-1962), Yeni Sabah (1962-1963), Cumhuriyet (1963-1981) gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Kısa bir süre Gece Postası gazetesinde (1962) genel yayın müdürlüğü görevinde bulundu. Hürriyet gazetesinde (1981-1984) köşe yazarı olarak görev aldı. Türk Haberler Ajansı’nda (1984-1985) genel yayın müdürlüğü, Güneş Gazetesi’nde (1987-1990) dizi yazılar ve araştırma müdürlüğü yaptı.

1960-1990 yılları arasında TGC’nin yayımladığı İstanbul Bayram Gazetesi’nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak görev aldı. 15 Şubat 1993’de Genel Yayın Danışmanı olarak Cumhuriyet Gazetesi’ne döndü. 3 Eylül 1994’de Genel Yayın Yönetmeliği’ne getirildi. 4 Ocak 2001’de köşe yazarı olarak görev yapmaya başladı. 6 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı’na seçildi ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahipliği’ne getirildi. 8 Eylül 2018 itibarıyla Cumhuriyet gazetesiyle ilişkisi kalmadı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) üç dönem, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönemde başkanlık yaptı. Cevat Fehmi Başkut ve Nail Güreli’nin ardından iki kuruluşta da başkanlık yapan üçüncü gazeteci oldu. Cumhuriyet Gazetesi’nde Ekim 1963 ile Eylül 2018 arasındaki iki dönemde toplam 43 yıl muhabir, istihbarat şefi, editör, yazı işleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni, yazar ve imtiyaz sahibi olarak görev yapan ilk çalışan oldu.