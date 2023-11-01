Gazeteci Osman Saffet Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Osman Saffet Arolat, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arolat’ın cenaze namazına basın camiasından pek çok isim katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yuman duayen Gazeteci Osman Saffet Arolat için ilk tören Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Arolat’ın cenazesi Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Buradaki törene Arolat’ın eşi Ayşe Nurcan Arolat ve Ali Arolat’ın yanı sıra basın camiasından çok sayıda isim katıldı.

“Dünyası gazetelerdi, haberlerdi”

Gazeteci Osman Arolat’ın eşi Ayşe Nurcan Arolat, “Ben unutulmayacak bir insan kaybettim. Dostları da öyle; herkesle dosttu, hiç kötü ilişkisi yoktu. Para, pul umurunda değildi. Dünyası gazetelerdi, haberlerdi, Türkiye idi, Dünya idi. Maalesef yerini dolduramayız, artık bunlar gelmiyor” dedi.

“Hep kendi ilkeleri doğrultusunda sürekli çalışkanca üretmeye çalıştı”

Arolat’ın oğlu Ali Arolat da babası hakkında, “Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden biri olan babamı kaybettim, onun için üzüntülüyüm. Buraya gelenlere geldikleri için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi, 60 yıla yaklaşan basın yayın hayatında hep kendi ilkeleri doğrultusunda sürekli çalışkanca üretmeye çalıştı. Vefat ettiği gün bile birlikte bir yazı kaleme almaya çalışıyorduk” cümlelerini kullandı.

“Gazeteciliğin filozofuydu”

Arolat’tan büyük bir övgüyle bahseden işadamı Ethem Sancak, “Medya dünyasının bilge insanını yitirdik. Gazeteciliğin filozofuydu. Kendi alanının büyük bir uzmanıydı, ekonomi gazeteciliğinin büyük bir ismiydi. Ama her şeyden önce yurtsever, insansever, memleket sever, boyun eğmez, fikirlerinden taviz vermez çok iyi bir gazeteciydi. Hepinizin, hepimizin duayeniydi. Ondan çok şey öğrendik ama şimdi yitirdik. Umut edelim ki, geride kalanlar prensiplerini ve ilkelerini yürüteceklerdir” şeklinde konuştu.

“Bayrağını aşağı indirmemeye çalışacağız, unutmayacağız ve unutturmayacağız”

Cenazeye katılan isimlerden TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak ise Arolat’ın kendileri için unutulmayacak kişilerden biri olduğunu söyleyerek, “Özellikle biz ekonomi gazetecileri açısından çok önemli bir üstattı. Habercilik konusunda farklı misyonları olan bir isimdi. O anlamda bizim meslek büyüklerimiz arasındaydı. Bizim için çok büyük bir kayıp. Bir başka özelliği de; bizim bugün yapmaya çalıştığımız, onun rehberliğinde yürüttüğümüz Anadolu projesinde çok etkin birisiydi. Anadolu’daki iş insanlarının, şirketlerin bütün dünyaya tanıtılmasında önemli bir misyon üstlendi. Biz onun yaptığı şeyi onun gibi yapamasak da yapmaya çalışıyoruz. Bayrağını aşağı indirmemeye çalışacağız, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Gazetecilik ilkelerini yaşatmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de defnedilecek

Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılınan Osman Saffet Arolat’ın, Çanakkale Assos Behram Kale Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.