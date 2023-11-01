Gazeteci Sefa Salantur, 40. TÜYAP Fuarı'nda okurlarla buluştu

Gazeteci Yazar Sefa Salantur, 40. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu.

Gazeteci Yazar Sefa Salantur, İstanbul’da devam eden Türkiye’nin en önemli kitap fuarlarından TÜYAP Fuarı’nda “İlk Meclis’e Yolculuk” kitabını okurları için imzaladı. Doğan Çocuk Yayınları standında özellikle ilk ve ortaokul öğrencileriyle sohbet eden ve “İlk Meclis’e Yolculuk’ kitabıyla ilgili bilgi veren Salantur, “Kitabımı Cumhuriyetimizin 100. yılına bir saygı nişanesi olarak kaleme aldım. Çocuklarımızın ve Cumhuriyete giden yolda ilk Meclisin hangi şartlarda kurulduğunu, Anadolu’nun dört bir yanından ölümü göze alarak gelen milletvekillerinin ne tür fedakârlıklarla görev yaptıklarını sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmak istedim. Bu destansı hikâyeyi çocuklarımızın sürekli hatırlaması gerekir. Gerçekten dünyada savaş yöneten tek meclis olan ilk Meclisimiz, günümüze de ilham veriyor. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza bir kez daha minnetlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Doğan Çocuk etiketiyle yayımlanan ve 2. baskısını yapan ‘İlk Meclis’e Yolculuk’ta zor şartlar altındaki ülkeyi kuşatan kara bulutları özgürlük umuduyla dağıtan, millet iradesinin kalbinin Ankara’da atmasını sağlayan, yurdun her köşesine bağımsızlık umudunu dalga dalga yayan Meclisin açılış öyküsü çocukların gözünden anlatılıyor. Kitabın hikayesi şöyle:

"Türkiye genelindeki bir bilgi yarışmasını kazanan Burcu ve Umut’un ödülü, zaman makinesiyle 23 Nisan 1920’ye yolculuk yapmaktır. 1920’de küçük bir kasaba olan Ankara’ya gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışına katılacak, ülkemizi düşmanlardan kurtararak bugün özgürce yaşamamızı sağlayan Büyük Atatürk ile buluşacak, Kurtuluş Savaşı’na omuz veren değerli kahramanlarımızla tanışacaklardır."