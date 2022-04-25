Gazeteci Tufan Türenç son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç, son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 25.04.2022 14:56
  • Güncelleme: 25.04.2022 15:34
Gazeteci Tufan Türenç son yolculuğuna uğurlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi gazeteci-yazar Tufan Türenç için Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede eşi Pınar Türenç, kardeşi Ender Pehlivanloğlu taziyeleri kabul etti.

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Cenazeye eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Eski Galatasaray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, gazeteci Ertuğrul Özkök, Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi iş insanı Aydın Doğan, Tarihçi İlber Ortaylı ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Cenaze namazının ardından Türenç’in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulus Mezarlığı’na götürüldü.

İHA

SHA Editör
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