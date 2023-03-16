Gazeteci ve sanatçı Dr. İhsan Ünlüer'in Kadıköy'deki evi yandı

Kadıköy’de bulunan 2 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 1990 yılında yaşamını yitiren Gazeteci ve Sanatçı Dr. İhsan Ünlüer’e ait olduğu öğrenildi. Yangında herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kadıköy’de Caferağa Mahallesi Dr. İhsan Ünlüer Sokakta bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre ev içerisinde bulunan tütsüden kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği binayı gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile müdahalede bulunurken durum yetkililere bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın çıkan binanın 1990 yılında yaşamını yitiren Gazeteci, Yazar ve Sanatçı Dr. İhsan Ünlüer’in yaşadığı bina olduğu öğrenildi. Binada Dr. İhsan Ünlüer’in eşi Ayten Ünlüer’in yaşadığı belirtilirken çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Dr. İhsan Ünlüer’in eşi Ayten Ünlüer, yangın hakkında “Evde tütsü yapıp koymuştum. Ondan oldu. O çıkardı” dedi.

Sokakta esnaf olan Nihat Çakır, “Bir sesler duyduk esnaf olarak, koşup baktık binadan dumanlar çıkıyor. Bu sokağa ismi verilen Dr. İhsan Ünlüer’in hanımı kapıda bekliyordu. Yangın tüplerini alıp koştuk müdahale ettik. Yangını bir miktar tüplerle söndürmeye çalıştık. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi müdahale etti Allah’tan kimseye bir şey olmadı” dedi.