Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin, Küçükçekmeceli kadınlarla buluştu

Kendine has tarzı ve sürükleyici kalemiyle Türkiye’nin en çok okunan kadın yazarları arasında yer alan Ayşe Kulin, Küçükçekmeceli kadınlarla buluşarak, "Veda-Esir Şehirde Bir Konak" kitabı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesinin "Çekmecemde Kitap Var" söyleşilerinin bu ayki konuğu Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin oldu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen söyleşi öncesi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaklaşık 500 kadına ünlü yazarın ’Veda’ kitabı hediye edildi. Kulin, Küçükçekmeceli kadınlarla, "Veda-Esir Şehirde Bir Konak" kitabı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kulin burada, "Veda" kitabının tiyatroya uyarlanacağını oyunun başrolünü ünlü oyuncu Nevra Serezli’nin oynayacağını dile getirdi. Söyleşi sonunda kitaplarını imzalayan Kulin’e, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç teşekkür ederek çiçek takdim etti.

"Veda’da içinde büyüdüğüm evi anlattım"

"Veda-Esir Şehirde Bir Konak" kitabında içinde büyüdüğü evi anlattığını ifade eden Ayşe Kulin, "Veda’da tanıdığınız bütün insanlar benim ailem. Kapaktaki Ahmet Reşat, anneannemin babası. Behice Hanım, nenemdir. Bana pek az insana nasip olan bir şey nasip oldu. Osmanlı denen kişiyi canlı olarak gördüm, kucaklarında büyüdüm. Yazarlar genelde ilk kitaplarında eteklerindekini dökerler. Ben Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir köprü gibi kaldım, aralarında büyüdüm. Türkiye’de şöyle bir şey var, ’Osmanlı çok kötüdür’. Osmanlı çok kötü olsa, 600 sene devam etmezdi. ’Osmanlı mükemmeldir’, Osmanlı mükemmel olsaydı batmazdı. Okuduğunuz kitap, bir sosyal tarihtir. Yani bu kitapta ezber edilenlerin dışına çıkarak, değişik bir açıdan tarihi değerlendirdim" diye konuştu.

"Okuyun, öğrenin, gücünüzü bilin"

Söyleşide kadınlara, "Okuyun, öğrenin, gücünüzü bilin" sözleriyle seslenen Ayşe Kulin, "Kitapta Osmanlı’daki kadınların iyi kötü bilinçli olduğunu, evlerinde yemek yapmaktan başka bir şeyler de yapabildiklerini okuyorsunuz. Osmanlı döneminde bile eylem yapan kadınlar var. Ben din kitaplarında Peygamberimizin eşi Hatice Hanım’ın kervanları olduğunu, Peygamberimizin onun yanında çalıştığını da okudum. Demek ki Peygamber zamanında kadınlar tüccar olabiliyormuş. Adını taşıdığım Ayşe, peygamberin son eşi, devesine binip savaş idare etmeye çalışıyor. İnanmayın duyduğunuz safsatalara. Bir parça okumakla öğreniliyor. Okuyun, çalışın. Bu bilgiler her yerde bulunuyor. Gücünüzü bilin. Bu kitapta, kadınların Kurtuluş Savaşı’ndaki önemli rolü de anlatılıyor. Kadınların kürsülerde hakları için savaşmaları var" ifadelerini kullandı.

"Kitaplardan uyarlanan diziler, reytinge göre şekilleniyor"

Ayşe Kulin, televizyona kitaplardan uyarlanan dizilerin reytinge göre şekillendiğini söyleyerek, "Bana böyle teklifler geldi. Birkaç tane kitabım da uyarlandı. Ancak pek hevesli değilim bu konuya. Çünkü dizilerde halk kimi sevdiyse ona yüklenip, sevmedikleri oyuncuyu kenara atıyorlar. Benim diziye uyarlanan kitaplarımdan bir tanesi Köprü idi. Fırat üzerinde bir köprünün yapılışı ve bir bürokratı anlatıyordu. Köprüye biraz baktım. Köprü’yle tek ilişkim ’Ayşe Kulin yazdı’ kısmıydı. Köprüyle hiçbir ilişkim kalmamıştı" şeklinde konuştu.