Gazeteci Yusuf Eker'in oğluna bıçaklı saldırı

Silivri Haber Ajansı imtiyaz sahibi Yusuf Eker’in 14 yaşındaki oğlu Emin Yiğit Eker, okul çıkışı evine girmek üzereyken kar maskeli 2 kişinin planlı saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri bıçakladı, diğeri motosikletle kaçışına yardım ettiği öğrenildi. Olay, Kadıköy’de hayatını kaybeden İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi akıllara getirdi.

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Silivri Yeni Mahalle Selcan Sokak üzerinde meydana geldi. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Yusuf Eker’in 14 yaşındaki oğlu, 8. sınıf öğrencisi Emin Yiğit Eker, evine girmek üzereyken kar maskeli ve kasklı iki kişinin planlı saldırısına uğradı. Şahıslardan biri Yiğit Eker’i bacağından bıçaklarken, diğer saldırgan olay yerinde motosikletle bekledi. Bıçaklı saldırgan, ardından hızla motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yiğit Eker, babası tarafından Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Eker’in sağlık durumunun iyi olduğu ve evde istirahat ettiği öğrenildi.

"Sebebini merak ediyoruz"

Olay sonrası konuşan gazeteci Yusuf Eker, "Durumu eşimden öğrendim. Yiğit, öğretmenleri tarafından sevilen, arkadaşlarıyla uyumlu bir öğrenci. Özel yaşantısında karıncayı bile incitmeyecek kadar hassas bir yapıya sahip. Bu saldırının sebebini merak ediyoruz. Faillerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı’ndan destek

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Eker ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Toğan, saldırının aydınlatılması için emniyet güçlerinin tüm imkanlarıyla çalıştığını ifade etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı:

"Değerli dostum Yusuf Eker’in oğlu Yiğit Eker’in uğradığı menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin hukuk önünde hesap vermesini temenni ediyorum. Silivri, farklı kültürlerden insanların barış içinde yaşadığı bir kenttir. Bu güzel ilçeye şiddeti yakıştıramıyoruz. Yiğit kardeşimize acil şifalar, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Toplumdan tepki yağdı

Henüz 14 yaşında bir çocuğun hedef alındığı bu saldırı, ilçe genelinde büyük yankı uyandırdı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çok yönlü incelemesi sürüyor.