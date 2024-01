Gazeteciler doyasıya eğlendi

Silivri’de her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen gala programı, bu yıl Ramada Plaza By Wyndham Silivri’de gerçekleştirildi. Kamil Bilici’nin sunuculuğunu yaptığı programda konuşan İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, “Artık geleneksel oldu. Her 10 Ocak’ta Ahmet Ermiş bizlere bir sahne hazırlar ve dostlarımız mekanı doldurur. Silivri benim çok sevdiğim bir yer. Özellikle oteli de ayrıca çok sevdim, harika bir mekan. Bugün ne oldu? 10 Ocak 1962’de gazetecilerin, daha sağlıklı bir ortamda işlerini yapmaları için 212 numaralı basın yasası çıkarıldı. Bu yasa gereği gazeteciler daha iyi maaşlar alacaklardı. Elektrik, su, ulaşım gibi kullanımlardan indirimli faydalanacaklardı, sendikaları olacaktı. O günün gazete patronları, ağır şartlarda bu istekleri yerine getiremeyiz diyerek, gazetelerini 3 gün yayınlamama kararı aldılar. Gazeteciler ise kendilerine basın adında bir gazete kurdular. O gün, Abdi İpekçi, Milliyet Gazetesi’nin genel yayın yönetmeniydi. Patronunun yanında değil, gazeteci arkadaşlarının yanında durarak, gazetenin yayın yönetmenliğini yaptı. Günümüzdeki gazetecilik nereden nereye geldi. Patronlar boyun eğdi ve hakları kabul ettiler. Bu yasanın çıktığı gün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak ilan edildi. Ne zamana kadar, ilk ihtilalde bu yasadaki hakların yüzde 90’ı gazetecilerden alındı. Azıcık haklar kalmıştı, onlarda 12 Eylül’de alındı. O zamana kadar bayram olarak kutlanan gün, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından gün olarak ilan edildi. Aradan geçen 60 yılda, bırakın 212’nci yasadan çalışmayı, gazeteciler çalışacak alan bulamıyorlar. Her yıl fakültelerimiz 70-80 bin mezun veriyor. O fakültelerin binde biri iş sahibi olamıyor. O zaman neden oraya fakülte koyuyorsunuz? Anlamak güç” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gecede emeği geçen iş insanlara plaket takdiminde bulunuldu. TinyRoof Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, Ramada Plaza By Wyndham Silivri Genel Müdürü Serkan Ekener, SVS Havuz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Avcı, Yeniden Refah Partisi Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Ömer Hakverdi ve Silivri By Pastacıanne’nin sahibi Burcu Aktaş’a teşekkür plaketleri takdim edildi.

AHMET ERMİŞ DOYASIYA EĞLENDİRDİ

Konuşmaların ardından Sendur Aydın Orkestrasıyla birlikte gecede sahneye arabesk ve fantezi müziği seslendiren Gazeteci Ahmet Ermiş çıktı. Meslektaşlarına unutulmaz bir gece yaşatan Ermiş, 7’den 70’e sevilen usta parçaları seslendirdi.

Ermiş, bugünün gerçekleşmesinde emeği olan gazetecilerin haricinde Murat Yıldız’a, Ramada Otel’e, Murat Avcı’ya, Ömer Hakverdi’ye, Şöhret Restoran’a, Erkan Umuç’a, Volkan Aydın’a ve Ayfar’a teşekkür etti.

Konserin ardından gazeteciler için günün anısına pasta kesildi.