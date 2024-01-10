Gazeteciler Gazze'de öldürülen gazeteciler için bir araya geldi

Ankara Güvenpark’ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu öldürülen gazeteciler için eylem yapıldı. Eyleme yurt içi ve yurt dışından çok sayıda gazeteci katıldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim’den günümüze gerçekleştirilen saldırılar sonucu on binlerce kadın, çocuk ve yaşlı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında ise Gazze’de görevini yapan gazeteciler de var.

Bu çerçevede 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler Güvenpark’ta bir araya geldi. Eylemde İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteciler anıldı. Haber kameramanları ise İsrail’i protesto etmek için kameralarını yere bıraktı.

Grup adına konuşan Türkiye-Filistin Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “İkinci Dünya Savaşı’nda 60 milyon insan ölürken, 3 bin 820 gün süren savaşta 69 gazeteci öldü. İsrail ise 98 günde 112 gazeteciyi öldürdü ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor” dedi.

İsrail’in gazetecileri susturmak için öldürdüğünü ifade eden Tanrıverdi, “Askeri ve sivil hedefleri ayrım gözetmeksizin bombalamak ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almak uluslararası hukukun tüm normlarına aykırıdır. Ancak ne yazık ki İsrail görev başındaki gazetecileri hedef alarak pek çok defa suç işlemektedir. Bunun yanında kundaktaki bebekleri katletmekten çekinmeyen Siyonist katillerin gazetecileri katletmeyeceğini düşünmek de biraz anlamsızdır” ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğünün zor şartlar altında dahi garanti alınması gereken yüksek bir değer olduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, “Basın özgürlüğü ülkelerin çıkarlarının ötesindedir, dezenformasyon ve propaganda konusu yapılamaz. Görevleri başında İsrail tarafından bilerek katledilen gazetecilerle ilgili faili gizleyen, önemsizleştiren haber anlayışını kınıyoruz ve basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olarak nitelendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarını kınadıklarını aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:

“Görevleri başında öldürülen gazeteciler ve aile fertlerine Allah’tan rahmet diliyoruz ve ülkemizde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanan bugünü Gazze’de öldürülen gazetecilerin aziz hatıralarını onurlandırmak üzere onlara ithafen ‘10 Ocak Çalışırken Öldürülen Gazeteciler Günü’ olarak tanımlıyoruz.”

Eylem, ‘Katil İsrail’ tezahüratları ile tamamlandı.