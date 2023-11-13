Gazetecilerden milli ağaçlandırmaya katkı

Türkiye Yüzyılı Geleceğe Nefes Ol Fidanları toprakla buluşturuldu. BGYC (Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti) de Gönen ve Balıkesir’de gerçekleşen fidan dikimlerine katılımıyla projeye destek verdi.

TİMBİR ve BGYC olarak ele alınan kazma kürekler geleceğe nefes için toprağa vuruldu. Fidanlar dikildi ve sulama gerçekleşti. BGYC Cemiyet Başkanı Semra Aman Akyürek beraberinde Cemiyet ve Genç Timbir Yönetimi ,üyeleri ile birlikte ağaç dikimine katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

Akyürek “Geleceğe Nefes’, ülkemizde gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için eş zamanlı gerçekleştirilen bir ağaç dikme etkinliğiydi” dedi.

Balıkesir’de fidanlara yağan yağmur destek verdi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve BAÜN Rektörü Rektörü Yücel Oğurlu ile Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran’ında Milli Ağaçlandırma gününde Yakupköy yolu üzerinde dikim yaptığı ağaçlandırma çalışması yağmur öncesinde gerçekleşti. Ağaç dikiminin ardından yağan yağmursa katılımcıları sevindirdi. BGYC ağaç dikme etkinliklerinden birini daha Balıkesir Gönen, Balıkesir Bigadiç ilçelerinde ormanlık bölgelerde gerçekleştirmişti. BGYC Başkanı Semra Aman Akyürek, “Daha öncede ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Bu günden sonrada zaman zaman bu fidanlarımızı toprağa vereceğiz. Milli ağaçlandırma gününde yapılan bu etkinliğimiz ayrı bir önemede sahip. Tüm Türkiye’de yeni Türkiye Yüzyılında geleceğe nefes adımları sağlam atılıyor. Fidanlarımız toprakla buluştu bir fayda da göklerden gelen yağmurda oldu. Dikimin ardından yağan yağmura sevindik. Bu fidanlar aynı zamanda doğal sulama ile de buluştu” dedi.

Akyürek “Vali Ustaoğlu’nun Temennisi Hepimizin Milli Ortak Temennisi”

Akyürek , “Valiliğimizin de öncülüğünde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel Türkiye genelinde 2023 farklı noktada, şehrimizde 89 farklı noktada toplam 135 bin adet fidan dikimi gerçekleşti. Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu bugün dikilen fidanların Cumhuriyetimizle beraber ilelebet yaşamasını ve "Geleceğe Nefes" olmasını temenni etti. Hepimiz bu temenniye katılıyor ve bu doğrultuda doğrultusunda ilerliyoruz” şeklinde konuştu.