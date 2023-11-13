Gazeteciye silahlı saldırıya BGC Başkanı Kolaylı'dan kınama

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı, bir gazeteciye aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlenmesini kınadı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve baskagazete.com Yayın Yönetmeni Yaman Kaya, bugün saat 18.30’da FSM Bulvarı’ndaki iş yerinden çıktıktan kısa süre sonra aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sağlık durumu iyi olan Kaya’ya yönelik silahlı saldırıyı yazılı bir açıklama yaparak kınayan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, çirkin saldırının takipçisi olacaklarını belirtti. Kolaylı, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa’da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Genç meslektaşımız Yaman Kaya, aracıyla evine giderken silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Tek tesellimiz meslektaşımızın iğrenç saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyor, eli silahlı saldırganın yakalanarak hak ettiği şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.