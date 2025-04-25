Gazi İlkokulu'nda 23 Nisan coşkusu sahneye taşındı

Gazi İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile program başladı.

RENKLİ KOSTÜMLER, COŞKULU GÖSTERİLER

Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları dans gösterileri ve şiirlerle sahne aldı. Birbirinden özel kostümleriyle izleyenlerin beğenisini toplayan minikler, milli egemenliğin ilan edildiği ve kendilerine bayram olarak hediye edilen bu özel gün dolayısıyla Atatürk'e duydukları sevgi ve minnetle kutladı.

Velilerin gururla izlediği sahne gösterileri büyük coşku ve alkışlarla devam etti. Öğrencilerin sergilediği performanslar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ÇORBALI: TEBRİK EDİYORUM, GURUR DUYUYORUM

Okul Müdürü Şendoğan Çorbalı, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizin bayramlarını tebrik ediyor, bu özel günde sergiledikleri performanslardan gurur duyuyorum. Tüm öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Velilerimize de destekleri için teşekkür ediyorum,” dedi.