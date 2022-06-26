Gazi Koşusu'nda 2 yıllık hasret sona erdi

Bu yıl 96. kez düzenlenen Türk at yarışçılığının at derbisi olan Gazi Koşusu öncesi vatandaşlar Veliefendi Hipodromu'na akın etti. Pandemi nedeniyle 2 yıl seyircisiz düzenlenen yarışlarda vatandaşlar, kapıların yeniden açılmasını sevinçle karşıladı.

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  • 26.06.2022 16:44
  • Güncelleme: 26.06.2022 16:44
Gazi Koşusu'nda 2 yıllık hasret sona erdi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Bu yıl 96. kez düzenlenen Türk at yarışçılığının at derbisi olan Gazi Koşusu öncesi vatandaşlar Veliefendi Hipodromu’na akın etti. Pandemi nedeniyle 2 yıl seyircisiz düzenlenen yarışlarda vatandaşlar, kapıların yeniden açılmasını sevinçle karşıladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu’nun yapılacağı Veliefendi Hipodromu tarihi günlerinden birini yaşıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır seyircisiz düzenlenen yarış için hipodroma gelen vatandaşlar, Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen etkinliklerde keyifli anlar yaşadı. Ailesi ile birlikte sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Öte yandan yarışlar öncesi Veliefendi Hipodromu girişinde uzun kuyruklar oluştu.

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"Bu koşuyu izlemek gurur kaynağı"

Yarışlar için Veliefendi Hipodromu’na ailesiyle birlikte gelen Gökhan Tatar isimli yarışsever yaptığı açıklamada, "Abimin çocukları ile geldik. Sanırım hipodromdaki en genç taraftarlar kendileri. Bu tarz organizasyonlar çok güzel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen bu koşuyu izlemek bizim için gurur ve kıvanç kaynağı olacak. Halkımızın bu tarz organizasyonlara duyarlı davranması insanı ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah eğlenceli bir yarış olur" dedi.

Vatandaşlardan TJK’ya teşekkür

Gazi Koşusu’nu yıllardır kaçırmadığını aktaran Duran Şarkbülbülü, "Her sene geliyorum. Pandemiden dolayı seyirci alamadıkları için 2 yıldır gelemiyorduk. Bu sene hanımı da aldım geldim. Düzenli olarak yarışları takip ediyorum. Final Dance safkanı açık ara yarışı alır. Etkinlikler çok güzel" dedi.

Yarışlar için Pendik’ten geldiğini ifade eden Volkan Dursun ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Yaklaşık 20 yıldır at camiasının içindeyim. Benim için bir spor. Çok güzel bir ortam var. Şu an aileler, çocuklarla festival havasında geçiyor. Bu kadar güzel elit insanların bir araya geldiği bir spor yoktur. Sabah 10.30’da geldik, yemeğimizi yedik, yarışları izliyoruz. Gazi Koşusu’nda bir tahminim yok, bütün atların ayakları düz bassın kim hak ediyorsa o kazansın."

Veliefendi Hipodromu’na gelen vatandaşlar tribünler ve hipodrom kenarındaki yerlerini alarak heyecanla yarışları takip etti.

İHA

Editör
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