Gazi Mustafa Kemal Atatürk 85. ölüm yıl dönümünde Mamak'ta anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünde, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi iş birliğinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde düzenlenen "10 Kasım Atatürk’ü Anma" programı Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Millî Eğitim Müdürü Elif Özbek’in katılımlarıyla gerçekleşti. Anma programında öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro gösterisi seyircilerden büyük alkış aldı. İlçe protokolü sahnede tarihi olaylara ışık tutan öğrencileri tek tek tebrik etti, protokol üyeleri öğrenciler tarafından resmedilen Atatürk portreleri sergisini de gezdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı, vatan bütünlüğümüze göz dikenlere karşı Milli Mücadele ruhu etrafında Türk milletini toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; İstiklal Mücadelemizi başarıyla yönetmiş ve muzaffer Türk milletine Cumhuriyet’i armağan etmiştir. Cumhuriyet’imizin 100. yılını gururla kutlarken, aramızdan ayrılışının 85. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu vesile ile Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Türkiye Yüzyılı’nda; bin bir zorlukla kurulan Cumhuriyet’imizi daha ileriye taşımak, devletimizin ve milletimizin yüzlerce yıllık mirasını yaşatmak için çabamız” dedi.