Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yıl erken anıldı
Manyas'ta okulların ara tatile girmeleri nedeniyle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni bugün yapıldı.
Manyas Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen Atatürk Ortaokulunun düzenlediği anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Seçil Sınmaz Kale yaparken, program öğrencilerin şiirleri ve Atatürk’ün hayatını anlatan video gösterimleri yapıldı. Program müzik öğretmeni Ezgi Çiçek yönetiminde Atatürk’ün son günleri tiyatro ve okul korosu ile son buldu. Anma programına Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Ahmet Duru ile ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldılar.