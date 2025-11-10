Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na geldi. Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan odasında tören düzenlendi. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Anma törenine katılan vatandaşlar duygularını anlattı

Dolmabahçe Sarayı’na gelen Belgin Pehlivanoğlu, "Öğrenciler, yaşlılar herkes burada. İlk defa bu sene buraya geldim ama her özel günde Anıtkabir’e gidiyorum. İyi ki bize bu vatanı bırakmış" dedi.

10 Kasım nedeniyle şehir dışından geldiğini belirten Ayten Börek, "Eşimle Eskişehir’den geldim. Bu anı burada yaşamak için ikinci kere geliyorum. Sanki az önce ölmüş kadar duygusalım" şeklinde konuştu.

Duygulu anlar yaşayan Muammer Börek ise "Heyecanlıyım, düşüncelerimi aksettiremiyorum. Birazdan ziyaret edeceğiz bambaşka duygu. O anı yaşamak için buraya geldik. İlk geldiğimde de ağlamaklı oldum" ifadelerini kullandı.

Ülker Yıldız isimli vatandaş ise, "Hem üzgünüm, hem mutluyum. Bu insanları gördükçe daha çok mutlu oluyorum. Her sene gelemiyorum. Bazen çok yağmurlu oluyor, çıkamıyorum. Mümkün olduğu kadar gelmeye çalışıyorum" dedi.