Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziosmanpaşa'da saygı ve özlemle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Gaziosmanpaşa’da düzenlenen anma programları, duygu dolu anlara sahne oldu.

Gaziosmanpaşa’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ile başladı. Törende, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, vatandaşların huzurunda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda katılımcılar, Atatürk’e olan saygı, sevgi ve minnet duygularını dile getirdi.

Öğrencilerden duygu dolu 10 Kasım programı

Çelenk sunumunun ardından Şehit Anıl Kaan Aybek Ortaokulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi. Programa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan şarkıları, marşları ve şiirleri hep bir ağızdan seslendiren öğrenciler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Salonu dolduran Gaziosmanpaşalılar, çocukları ve öğretmenlerini ayakta alkışladı.

10 Kasım Resim Sergisi büyük ilgi gördü

Program kapsamında Kaymakam İskender Yönden ve Başkan Vekili Eray Karadeniz, öğrencilerin hazırladığı 10 Kasım Resim Sergisi’ni gezdi. Genç ressamlarla sohbet eden Yönden ve Karadeniz, öğrencilerin eserleri hakkında bilgi alarak, ortaya koydukları duygu ve emek için teşekkür etti.

"Cumhuriyeti, bu aziz topraklarda ilelebet yaşatacak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşıyacağız"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz yayınladığı 10 Kasım mesajında, "Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesini zaferle taçlandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulmuş olan Cumhuriyeti, bu aziz topraklarda ilelebet yaşatacak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.