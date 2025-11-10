Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Taksim Meydanı'nda düzenlenen programla anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk için edebiyete intikalinin 87’nci yıl dönümü sebebiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir anma programı düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 1’inci Ordu Komutanı ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunma töreni de düzenlendi. Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de sırayla anıta çelenk koydu. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.