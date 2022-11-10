Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenler ile anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıl dönümünde düzenlenen törenler ile anıldı.

Cumhuriyet Meydan’ında düzenlenen anma programı Ata’nın huzuruna sunulan çelenk töreni ile başladı. Ardından saat 9’u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük’te de hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylenirken göndere çekili şanlı bayrağımız yavaş yavaş yarıya indirildi. İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Meydan’ındaki törenler sona ererken Protokol üyeleri ve vatandaşlar Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ne geldiler. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Ahmet Kara yaparak konuşmasında “Atatürk’ü anmak onu anlamakla bir değer kazanır. Milletleri büyüklerine bağlayan duygu onları vücutlarından değil şahsiyetlerinden gelir. Milletler büyük evlatlarıyla soluk alır. İşte Atatürk tüm dünyanın Türk milletinin üzerine geldiği bir dönemde ortaya çıkmış ve milletin ölüm fermanını parçalamış, onun tekrar öz yurdunun bağrında nefes alabilen genç bir ülke olmasını sağlamıştır. Atatürk yaptıkları ve başardıklarıyla sadece ülkemiz ve milletimiz adına değil aynı zamanda dünya platformunda belirli bir yere gelmesinde önemli bir yere sahip kabiliyetli bir komutan, zeki bir siyasetçi ülke kuran büyük bir devlet adamıdır.” dedi. Okul Müdürü Ahmet Kara’nın konuşmasının ardından program okul öğrencileri tarafından sahnelenen oratoryo ile devam etti. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü anma programına, Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Garnizon Komutan Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Tığlı, İlçe Jandarma Komutanı Bnbş. Alper Soner Serin, Belediye Başkan Yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, şehit aileleri ve gaziler, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.