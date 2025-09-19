Gazi Reha Toksöz: 'Gazilik, milletimizin varoluş iradesidir'

“Torunlarınız biziz” diye seslendi

Silivri Kaymakamlığı tarafından Atatürk Anıtı’nda düzenlenen programda, gaziler ve protokol üyeleri bir araya geldi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi üyesi Gazi Reha Toksöz, yaptığı konuşmada “Kahraman gaziler, hoş geldiniz, torunlarınız biziz,” diyerek başladığı konuşmasında, Trablusgarp’tan Çanakkale’ye, Kıbrıs’tan Kore’ye kadar süregelen kahramanlık zincirine dikkat çekti.

“Gazilik şanlı milletimizin onurlu duruşudur”

Gaziliğin, milletin varoluş iradesinin temsilcisi olduğunu ifade eden Toksöz, “Gazilik; yalnızca bir unvan değil, milletimizin varoluş iradesinin sarılmış hâlidir. Ülkemiz adına gazilerimiz onurlu ve şerefli kişilerdir,” dedi. 19 Eylül’ün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği gün olduğunu hatırlattı.

“Gazilik geçmişin değil, geleceğin teminatıdır”

81 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Yürüyüşü”ne de değinen Toksöz, gençlerle omuz omuza yürümenin bu mirasın geleceğe taşınması açısından önem taşıdığını ifade etti. Gaziliğin sadece anılacak bir geçmiş değil, aynı zamanda yarınların teminatı olduğunu belirtti.

“Birlik oldukça karanlığa yer kalmayacak”

Konuşmasının sonunda birlik mesajı veren Toksöz, “Bizler bir oldukça, terörün karanlığına yer kalmayacak. Gazilerin mücadelesi ayrılığı değil, kardeşliği simgeler,” dedi.

Törene; Kaymakam Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik, Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ve protokol üyeleri katıldı.